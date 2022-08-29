«Істеричний клубок» у горлі при сильних стресах: як із цим боротися

Постійне відчуття стиснення, першіння в горлі може значно знизити якість життя. Важливо розуміти, що сам по собі клубок у горлі, за словами невролога Вікторії Малиш, не хвороба. Лише симптом та суб’єктивне відчуття людини.

«Причина може бути у порушенні роботи внутрішніх органів, нервової системи або в емоційному перенапруженні. Найпоширеніші причини клубка в горлі: запальні процеси в горлі та носогорлі, зміна структури щитоподібної залози, порушення моторики стравоходу й хвороби шлунка, запалення і травми шийних хребців, гіперфункція слинних залоз, збільшення шийних і підщелепних лімфатичних вузлів, пухлини горла або стравоходу, новоутворення у грудній клітині, атиповий прояв алергії. Але набагато частіше, клубок у горлі має психологічний характер або є проявом неврозу, — говорить лікарка. — У цьому випадку говорять про „істеричний клубок“, що раптово виникає при сильних стресах і зникає при прийомі заспокійливих препаратів. Такий клубок може супроводжуватися перепадами настрою, нападами паніки, відчуттям тривоги, неспокою, нестачі повітря, порушеннями сну. Але говорити про „істеричний клубок“ можна, тільки виключивши наявність захворювань, наведених вище».

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Лікарка додає: позбутися відчуття клубка в горлі цілком реально, але необхідно лікувати причину його появи.

«При запальних захворюваннях горла, патологіях щитоподібної залози та стравоходу — пройти курс лікування у відповідних спеціалістів. При шийному остеохондрозі — займатися лікувальною гімнастикою, можливо, пройти курс масажу. При неврозах й емоційних навантаженнях — проконсультуватися з психотерапевтом, більше уваги приділяти відпочинку».

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