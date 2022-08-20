39.62 / 40.51 39.88 / 41.04
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Здоров'я та медицина

Як вивести дитину зі стану панічної атаки і що не можна робити: радить НСЗУ

12:39 20 серпня 2022
Панічна атака

При панічній атаці дитина відчуває раптовий страх без видимої причини. При панічній атаці пришвидшується серцебиття, тремтять руки та ноги, а інколи і все тіло, раптово починаються проблеми з диханням. Про це йдеться у повідомленні Національної служби здоров’я України у Telegram.

У відомстві дали рекомендації, що робити, якщо у дитини панічна атака:

- дитина має зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з дорослим повільно та глибоко так, щоб видих був довшим за вдих. Це заспокоїть прискорене серцебиття та вгамує дихання;
- підтримуйте зоровий контакт з дитиною, намагатися постійно дивитися один одному в очі;
- важливо спокійно та повільно говорити з дитиною;
- дайте попити води;
- переключіть увагу на предмети або події, що відбуваються поряд;
- запевніть дитину, що вона у безпеці.

«Чого не варто робити? Знецінювати почуття та емоції дитини. Соромити за її раптовий стан та страх. В жодному разі не треба трусити дитину за плечі, ляскати по обличчю або перед її очима в долоні. Це лише погіршить стан дитини», — йдеться у повідомленні НСЗУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше психолог пояснила, як впоратися з емоціями під час війни.

Фото: freepik.com

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олександр Усик

«На „січу“, він, мабуть, планує вийти з портретом Бандери»: Усик розлютив пропагандистку скабеєву (відео)

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Анна та Анастасія Заворотнюк

Після жахливих чуток про останні дні Заворотнюк її донька почала роздавати одяг чужим людям

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту