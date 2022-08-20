Як вивести дитину зі стану панічної атаки і що не можна робити: радить НСЗУ

При панічній атаці дитина відчуває раптовий страх без видимої причини. При панічній атаці пришвидшується серцебиття, тремтять руки та ноги, а інколи і все тіло, раптово починаються проблеми з диханням. Про це йдеться у повідомленні Національної служби здоров’я України у Telegram.

У відомстві дали рекомендації, що робити, якщо у дитини панічна атака:

- дитина має зробити кілька глибоких вдихів, а потім дихати разом з дорослим повільно та глибоко так, щоб видих був довшим за вдих. Це заспокоїть прискорене серцебиття та вгамує дихання;

- підтримуйте зоровий контакт з дитиною, намагатися постійно дивитися один одному в очі;

- важливо спокійно та повільно говорити з дитиною;

- дайте попити води;

- переключіть увагу на предмети або події, що відбуваються поряд;

- запевніть дитину, що вона у безпеці.

«Чого не варто робити? Знецінювати почуття та емоції дитини. Соромити за її раптовий стан та страх. В жодному разі не треба трусити дитину за плечі, ляскати по обличчю або перед її очима в долоні. Це лише погіршить стан дитини», — йдеться у повідомленні НСЗУ.

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Фото: freepik.com

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