У Києві п'яний водій збив велосипедиста та втік з місця ДТП

У Києві правоохоронці за допомоги небайдужого громадянина затримали водія, який збив велосипедиста та втік з місця пригоди.

Як повідомляють в Партульній поліції столиці, ДТП трапилася напередодні ввечері — близько 22-ї години на вулиці Братиславській водій Fiat скоїв наїзд на велосипедиста та поїхав, навіть не зупинившись. Про це повідомив очевидець, який зателефонував на лінію «102».

Інспектори, які прибули на місце, надали допомогу постраждалому, а їхні колеги, отримавши орієнтування, вирушили на пошуки водія-втікача.

«На узбіччі інший екіпаж помітив схожий за описом автомобіль з пошкодженнями, характерними для ДТП. Наздогнав та зупинив його небайдужий громадянин, на очах якого сталася аварія», — додали в поліції.

Фото Патрульної поліції Києва

Інспектори затримали 35-річного кермувальника, у якого були помітні ознаки сп'яніння.

Нещодавно на Рівненщині у ДТП загинула п'ятирічна мешканки села Костянтинівка Сарненського району — дівчинка їхала на велосипеді, коли її збив 27-річний байкер-односельчанин. Хлопець був нетверезим.

Фото Патрульної поліції Києва

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