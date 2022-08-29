Окупанти б'ють по центру Миколаєва, є жертви

Росіяни знову потужно обстрілюють Миколаїв, дістається центральним районам обласного центру.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. «Щіло обстрілюють центр міста. Є ще виходи ракет. Не виходимо зі сховищ», — написав він на своїй сторінці в соцмережах близько 16:00 29 серпня.

Трохи згодом він уточнив, що окупанти б'ють і по житлових будинках. «Є загиблий перехожий і цивільні у будинках. Залишайтеся у укриттях… Противник готується завдати ще удару. Прошу всіх і надалі залишатися у укриттях. Не переміщайтеся на автомобілях», — зазначив він і додав, що ще під час обстрілів комунальні служби почали прибирати завали та розчищати вулиці.

«Новини Миколаєва» повідомляють, що після удару рашистів у місті почалася пожежа.

Також місцеві паблики попередили про запуск ракет із окупованої території Херсонщини.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 серпня росіяни знову били по Дніпропетровщині — під обстрілами опинилися Нікопольський, Синельниківський і Дніпровський райони.

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