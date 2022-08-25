Били по портовій інфраструктурі, будинках та сільгосппідприємству: подробиці обстрілу ворогом Миколаєва

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Так, увечері 24 серпня росіяни атакували Миколаїв реактивними снарядами системи залпового вогню «Смерч». Удар був спрямований на портову інфраструктуру. Постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються. Про це повідомив голова ОВА Віталій Кім.



Вночі 25 серпня, орієнтовно о 03:30, Миколаїв знову зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, ворог завдав удару ракетами типу С-300.



Відомо про потрапляння у житлові будинки приватного сектора. В результаті сталося займання приватного будинку, кілька пошкоджених. Попередньо без жертв та постраждалих. Інформація про наслідки руйнувань уточнюється, повідомляють «Новини Миколаєва».



24 серпня під удари окупантів потрапили Миколаївський та Баштанський райони.

У селі Котлярове Шевченківської громади через попадання боєприпасів та їхніх уламків спалахнула ремонтна майстерня приватного сільгосппідприємства. Внаслідок пожежі знищено сільгосптехніку та покрівлю майстерні. Постраждалих немає.



У селі Новомиколаївка Первомайської громади внаслідок атак росії частково зруйновано господарські будівлі, також були потрапляння по відкритих територіях за межами населеного пункту.



Близько 23:00 обстріляли село Червону Долину, потрапили у сільгоспбудови. Постраждалих немає.



У селищі Березнегувате зруйновано житловий будинок. Постраждалих немає. Також минулої доби було обстріляно прилеглі території сіл Лепетиха та Кавказ.

Нагадаємо, вчора ввечері та сьогодні вночі російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський. Зруйновано будинки, є поранені, серед них троє дітей. Місто Кривий Ріг вночі зазнало обстрілу з РСЗВ «Торнадо-С».

У селищі Чаплине внаслідок обстрілів росіян загинули 25 людей, у тому числі двоє хлопчиків — 6 та 11 років.

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