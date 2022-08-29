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Події

Ворог обстріляв три райони Дніпропетровської області: пошкоджено житло українців та ЛЕП

9:50 29 серпня 2022
Зруйнований будинок

У ніч проти понеділка, 29 серпня, рашисти знову вдарили по Дніпропетровщині — були обстріляні Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. У Нікопольському районі зафіксовано прильоти по Нікополю, Марганцю та Червоногригорівській громаді. Попередньо обійшлося без постраждалих.

Фото Миколи Лукашука

На жаль, збільшилася кількість постраждалих через обстріл Нікополя, який стався напередодні ввечері — у важкому стані госпіталізовано ще одну людину.

Фото Миколи Лукашука

Після нічних обстрілів у Червоногригорівці пошкоджено 15 будинків, підприємство, храм, лінії електропередач. У Нікополі без світла залишилося 2 600 сімей. У Марганці масштаби руйнувань з'ясовуються.

Фото Миколи Лукашука

Вранці росіяни обстріляли Синельниківський та Дніпровський райони. У Покровській громаді через вибух сталася пожежа. Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. У Любимівській громаді ракета поцілила у дачний масив.

Нагадаємо, що рашисти завдали удару по Дніпропетровщині у День Незалежності, у тому числі й по Чаплиному, де загинуло понад 20 людей. Серед них — два хлопчики 6 та 11 років.

Фото зі сторінки Валентина Резніченка та Миколи Лукашука

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