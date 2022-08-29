Перетворюється на війну технологій: астрологиня пояснила, чому закінчення бойових дій знову відкладається
Астрологиня Ірина Звягіна, на відміну від свого колеги Влада Росса, вважає, що розв'язана війна проти України не закінчиться до кінця поточного року. Про це вона написала у Facebook.
За її прогнозом соляра, бойові дії затягнуться до літа наступного року.
«Виняткова особливість соляра — Сонце в градусі асцендента. Такого соляра з дня оголошення Незалежності у нас ще не було. Сонце на Сході це Рішення Долі, нова точка відліку у становленні державності. Поки що рано говорити, чи отримаємо ми в результаті закінчення військових нову карту України, але те, що працює час 17−59 у гороскопі Незалежності, який тестують астрологи, отримує очевидне підтвердження: головне питання — чи дає цей соляр надію на швидке припинення війни — ні, не дає. Принаймні до кінця року», — пише Звягіна.
Астрологиня також попередила про зростання військової активності в Україні.
«Це не очікування, не оборона, але активні дії. Так, схоже на контрнаступ… Повернення вже захоплених ворогом територій може затягнутися», — вважає експертка.
За її прогнозом, періоди загострення будуть у першій половині листопада, другій половині грудня — на початку січня, на початку лютого.
У ці два роки народ України буде особливо активно мотивованим на перемогу.
Крім того, як додала астрологиня, набиратиме обертів військова допомога Україні.
«Частина допомоги буде таємницею і навіть важко підібрати термін, який випереджає час? Щось незвичайне, можливо відпрацьоване, тестоване у цих умовах війни. Значить, не тільки війна ресурсів, а й війна технологій», — вважає вона.
Нагадаємо, астрологиня Ольга Медвецька вважає, що на початку вересня ситуація на фронті загострюватиметься. Гостра фаза війни триватиме близько місяця, а кульмінація настане у жовтні.
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