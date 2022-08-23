Відбудеться фінальний бій між минулим та майбутнім: астрологиня назвала дату вирішальної битви у війні

Астрологиня Ольга Медвецька заявила, що на початку вересня ситуація на фронті буде «гарячою». Гостра фаза війни триватиме близько місяця, а кульмінація настане у жовтні. Про це Медвецька розповіла УНІАН.

«…вже з 5 вересня ситуація на фронті почне ставати все більш „гарячою“. Триватиме це нагнітання та загострення до кінця жовтня, коли настане кульмінаційний період війни, адже саме тоді на небосхилі відбуватимуться важливі астрологічні події», — уточнила астрологиня.

Особливо критичним днем буде день сонячного затемнення — 25 жовтня. Це затемнення, за словами Медвецької, відбуватиметься у момент напруженого аспекту між Сатурном та Ураном.

Експертка уточнила, що це означає фінальний бій між минулим та майбутнім, між заклятим авторитаризмом та новітньою демократією, між підлеглістю та свободою.

Все, що станеться у цей період, матиме вирішальне значення для ситуації на фронті.

На думку астролога Влада Росса, прямо зараз на фронті розвивається ситуація на користь ЗСУ. Перелом у війні може статися дуже швидко.

А український медіум Макс Гордєєв вважає, що російські окупанти більше не зможуть наступати на фронті, енергія війни скінчилася.

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