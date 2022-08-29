«Вона не наша сурмама»: Галкін зробив заяву на захист жінки, яка «народила Лізу та Гаррі»

Шоумен Максим Галкін вкотре спростував повідомлення масмедіа, які публікують інформацію про сурогатну матір, яка народила їм з Аллою Пугачовою двійнят Лізу та Гаррі.

Галкін розповів, що до нього звернулися рідні Олени Ширініної, якій останні 9 років журналісти приписують сурогатне материнство, та пояснив, чому так сталося.

«Ще у 2013 році її запросили у ефір по відеозв'язку, обдурили, сказавши, що просто хочуть почути експертну думку щодо сурогатного материнства, і до відеозв'язку (так, щоб вона не знала) натякнули, що вона є нашою сурогатною мамою. З того часу ця брехня публікується та тиражується масштабно щороку», — пише шоумен у своєму телеграм-каналі.

Їхня сім'я, як стверджує Максим Галкін, вже виробила імунітет на подібні повідомлення, а от «у випадку з людиною невідомою така брехня завдає великої шкоди життю, репутації, рідним».

«Олена не має до нас жодного відношення. Вона не наша сурогатна мама. Вона ні в чому не винна. Жодних таємниць вона не розкривала, вона ніким не ангажована, крім проблем і переслідування ця слава їй нічого не приносить. Майте совість, припиніть підставляти людину, яка не має жодного ресурсу, щоб відповісти вам публічно», — додав він.

Нагадаємо, що на початку широкомасштабної агресії росії проти України Галкін та Пугачова разом із дітьми поїхали до Ізраїлю. А днями з'явилася інформація, що Аллу Борисівну бачили у москві.

Фото зі сторінки Максима Галкіна

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