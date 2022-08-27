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Алла Пугачова повернулася до Москви: що з Максимом Галкіним

17:25 27 серпня 2022
Алла Пугачова

Співачка Алла Пугачова, яка поїхала на початку війни до Ізраїлю, давно повернулася до Москви, але давати концерти поки що не планує. Про це у суботу, 27 серпня, розповіла концертний директор артистки.

Коментар представника співачки відбувся після того, як дизайнер Ігор Гуляєв опублікував у своєму Telegram-каналі відео з Пугачовою.

Він зустрів артистку зі словами: «Очам не вірю, невже справді?». На що артистка і сама розповіла, що у столиці вже давно, але «не могла зібратися».

Передбачається, що місцем їхньої зустрічі став бутік дизайнера у центрі Москви.

Раніше повідомлялося, що Пугачова поїхала з усією своєю сім'єю до Ізраїлю через погрози її чоловікові Максиму Галкіну, проти якого влада має намір порушити низку кримінальних справ за підтримку України, яка зазнала вторгнення росіян.

Тому цього разу Максим не приїхав із дружиною до росії.

Як писали «ФАКТИ», раніше Галкін на своєму концерті у Польщі підтримав нашу країну. Під час виступу у Варшаві артист вийшов на сцену у костюмі у кольорах національного прапора України — у жовтих штанах та блакитному піджаку.

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