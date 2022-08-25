Попри те, що збожеволілі від пропаганди росіяни продовжують підтримувати «спецоперацію» свого фюрера, їм так і не вдалося знайти заміну Примадонні та її чоловіку. Інтерес до життя зіркової пари не зникає, незважаючи на те, що Максим Галкін без винятку висловлює зі сцени свою точку зору, за яку в росії вже придумали йому покарання.



Як відомо, з Максимом Галкіним Алла Борисівна почала зустрічатися далекого 2001 року. За 10 років закохані офіційно зареєстрували свої стосунки.



На цьому вони не зупинилися. У вересні 2013 року Алла Борисівна та Максим Олександрович стали батьками. Спадкоємці пари, двійнята Ліза та Гаррі, з'явилися на світ у філії мережі медичних клінік Марка Курцера «Мати і дитя», розташованому у підмосковному селищі Лапіно. На той момент Аллі Борисівні вже було 64 роки, і, зрозуміло, багато хто засумнівався, що саме вона є біологічною мамою близнюків.



Щоб припинити будь-які домисли, Пугачова зізналася, що ще за 12 років до появи на світ Лізи та Гаррі пройшла процедуру заморожування яйцеклітин. Тож завдяки проникливості зірки та за допомогою сурогатної матері їй та Галкіну вдалося стати батьками спільних дітей. При цьому ім'я жінки, яка народила близнюків, Пугачова та Галкін тримали у секреті.



Але нещодавно в одному з прямих етерів на росТВ стало відомо, що послугу зірковому подружжю надала мешканка Казані Олена Ширіна. Вона чудово знала, кому народжуватиме дітей, пише місцеве видання.



«Коли бог дає можливість, фізичний стан, то чому б ні? Може, я така людина, але мені не було важко віддавати дітей, бо я знала, що таким чином приношу їм щастя», — поділилася Ширіна.



Нагадаємо, Пугачова та Галкін разом з дітьми залишили росію ще на початку весни. Наразі Примадонна з дітьми знаходиться у Латвії. Її часто бачать з подругою Лаймою Вайкуле. А Максим Галкін виступає з концертами в Європі.

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