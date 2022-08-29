ЗМІ пишуть про тиск на «Юнайтед Табако»: СБУ заблокувала роботу фабрики, де працюють понад 500 осіб

Біля Жовтих Вод на Дніпропетровщині СБУ зі збройним обшуком прийшла на територію тютюнової фабрики «Юнайтед Табако». Як заявляють на підприємстві, силовики не мали законних підстав для слідчих дій і поводилися агресивно, зокрема наражали співробітників на небезпеку під час повітряних тривог.

Як пише «СтопКор», 16 червня 2022 року стосовно дистриб'ютора ТОВ «Торговий Дім Юнайтед Табако» було відкрито кримінальне провадження на підставі скарги мешканця Дніпропетровщини на низьку якість цигарок: «Вже 26 серпня проти компанії було відкрито ще одне провадження — цього разу статті щодо фінансування терористичних груп „Л/ДНР“. Того ж дня Червоногвардійський райсуд Дніпра дозволив обшук, який відбувся вже за кілька годин».

За інформацією «СтопКор», після обіду в п'ятницю, 26 серпня, близько 100 збройних силовиків прибули з обшуком, але за адресою зовсім іншого підприємства — ТОВ «Юнайтед Табако», яке має інші реквізити і займається дистрибуцією, а саме виробництвом тютюнової продукції.

«Наші юристи зазначили, що адреси, реквізити не збігаються. Тобто вони мали приїхати в іншу компанію, а приїхали до нас. Жодних конкретних звинувачень на нашу адресу немає. Законні підстави для того, щоб вони були тут, невідомі. Все це виглядає як повне свавілля», — повідомив директор ТОВ «Юнайтед Табако» В'ячеслав Вершута.

Як повідомив журналіст «СтопКора» з місця подій, співробітники СБУ поводилися агресивно, погрожували вибити двері: «Фактично, на два дні вони зупинили роботу підприємства та заблокували доступ до нього керівнику, співробітникам та журналістам. Навіть під час повітряних тривог силовики не пускали людей на територію заводу, де, серед іншого, знаходиться бомбосховище».

У ситуацію з несанкціонованим обшуком втрутилася і місцева влада Жовтих Вод. Мер Дмитро Ханіс заявив, що ТОВ «Юнайтед Табако» є одним із містоутворюючих підприємств, які забезпечують роботою понад півтисячі осіб, сплачує податки та допомагає армії.

«У місті зараз працюють і сплачують податки лише кілька підприємств. Працюючі підприємства ми цінуємо, тому що ситуація із наповненням бюджету — важка, близько 60%. Місто виживає… Компанія випускає цілий спектр безкоштовної продукції для потреб ЗСУ без права на продаж та перепродаж. Люди, які тут працюють — патріоти», — зазначає мер.

Зі свого боку, у СБУ від коментарів відмовляються. За даними видання, попередньо відомо нібито про наміри правоохоронців вилучити та вивезти з території підприємства дороге обладнання.

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