Українка Снігур сенсаційно перемогла на US Open експершу ракетку світу Халеп: відеоогляд матчу

У Нью-Йорку стартував один із чотирьох турнірів серії «Великого шолома» — US Open, загальний призовий фонд якого цього року становить понад 60 млн доларів.

У першому колі справжню сенсацію створила 20-річна українка Дар'я Снігур, яка посідає 124-й рядок у світовому рейтингу. Подолавши три раунди кваліфікації, наша співвітчизниця зустрілася в першому колі з експершою ракеткою світу румункою Симоною Халеп (7-ма), яка минулого року відгуляла пишне весілля з мільярдером.

Два тижні тому досвідчена румунка тріумфувала на турнірі в Торонто, завоювавши 24-й титул WTA у кар'єрі, а Снігур за свою поки нетривалу кар'єру могла похвалитися лише перемогою на юніорському Уїмблдоні в 2019-му. Але на кортах Нью-Йорка киянці вдалося шокувати експершу ракетку світу та вболівальників, які зібралися на трибунах.

У першому сеті Дар'я взяла три поспіль гейми на подачах суперниці та довела його до перемоги — 6:2. У другій партії Снігур взяла паузу та віддала її фактично без боротьби, вигравши лише шість розіграшів — 0:6. Утім, на вирішальний сет 20-річній українці вдалося зібратися й усе ж таки схилити шальки терезів на свою користь — 6:4, змусивши від радості схопитися за голову навіть свого тренера.

За другу в кар'єрі перемогу над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу (у 2019-му Дар'я обіграла на турнірі ITF у Дубаї француженку Крістіну Младенович) та вихід у друге коло Снігур уже гарантувала собі 35 800 доларів призових і тепер зустрінеться з переможницею матчу між полячкою Магдаленою Френх (103-а) та Ребекою Маріно з Канади (106-а).

Додамо, що в основній сітці US Open беруть участь ще чотири українки — Даяна Ястремська (86-а), Ангеліна Калініна (47-а), Леся Цуренко (87-а) та Марта Костюк (65-а). А от у чоловіків Україна не мала свого представника на кортах Нью-Йорка навіть на стадії кваліфікації.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що зіркові українські тенісисти Марта Костюк, Леся Цуренко та Олександр Долгополов передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

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