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Украинка Снигур стала чемпионкой юниорского Уимблдона (фото, видео)
В субботу, 13 июля, состоялся финальный матч юниорского Уимблдона, в котором сразились 17-летняя украинка Дарья Снигур (17-я позиция в мировом юниорском рейтинге) и 16-летняя американка Алекса Ноэль (14-я).
Киевлянка подошла к решающему противостоянию с победной серией, насчитывавшей 11 матчей. Более того, Дарья всего неделю назад разгромила Алексу Ноэль в финале турнира в Рохэмптоне (6:1, 6:2).
«Я очень рада, что прошла в финал, но я должна оставаться спокойной и концентрироваться на финале. Мне не нравятся большие корты, много людей. Я к этому еще не привыкла. В прошлом году я здесь уже выступала и играла на четвертом корте. И испугалась. Но к этому надо привыкать, когда все хлопают и болеют за тебя», — призналась Дарья Снигур перед решающим матчем.
К сожалению, в начале решающей встречи Даша не смогла справиться с нервами, и американка повела — 4:1. Однако Снигур взяла себя в руки и, выиграв пять (!) геймов подряд, отпраздновала успех в первой партии — 6:4.
Повторилась картина и во втором сете. С той лишь разницей, что Ноэль выигрывала — 3:0. Но Снигур снова проявила характер и довела дело до триумфа — 6:4. Браво, Даша!
Дарья Снигур с главным трофеем юниорского Уимблдона
Кстати, Дарье Снигур удалось повторить достижение 15-летней давности нашей Катерины Бондаренко, которая в 2004 году в финале юниорского Уимблдона одолела будущую первую ракетку мира Ану Иванович (кстати, сербка сейчас замужем за знаменитым немецким футболистом Бастианом Швайнштайгером).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Снигур в полуфинале юниорского Уимблдона за 46 минут разгромила американку Наварро.
Фото Twitter Уимблдона
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