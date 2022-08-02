Зіркові українські тенісисти передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик (фото)

Зірки українського тенісу, члени жіночої збірної Леся Цуренко та Марта Костюк (на фото), а також Олександр Долгополов, який пройшов військову підготовку та повернувся на батьківщину з-за кордону, за власні кошти придбали Jeep Grand Cherokee кольору хакі для потреб армії.

Автомобіль потрапив до військових 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського, які подякували спортсменам за надану допомогу.

«Цей позашляховик уже задіяний у роботі. Військовослужбовці на ньому виконують бойові завдання у боротьбі проти російських окупантів. Командування та особовий склад окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського щиро дякує нашим спортсменам за активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України під час війни. Подібні вчинки надихають та дають новий поштовх у боротьбі проти армії росії», — йдеться на сторінці 35-ї ОБрМП у Facebook.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Віталій Миколенко придбав для ЗСУ сім пікапів.

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