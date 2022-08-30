З настанням холодів рашисти стрілятимуть по ТЕЦ: експерт вказав на ризики майбутнього опалювального сезону

Основні ризики для майбутнього опалювального сезону в Україні пов'язані навіть не із забезпеченням ресурсами, а з цілісністю самої інфраструктури для теплопостачання, оскільки з настанням холодів основною мішенню російських загарбників можуть стати насамперед українські ТЕЦ та ТЕС.



Таку думку висловив виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук, повідомляє «РБК-Україна».



«Навіть кілька не найточніших ракет можуть зруйнувати цю інфраструктуру, і її миттєво не відремонтуєш. Якщо агресор вдарить по кількох ТЕС або котельнях, то люди будуть змушені опалювати електроенергією. А це спричинить постійні аварії на лінії електропередачі. Електромережі на такі навантаження, а тим більше у житлових будинках, не розраховані», — зазначив він.



Щодо забезпечення України газом, то експерти не прогнозують катастрофічної ситуації. До війни Україна споживала близько 30 млрд кубометрів на рік, з яких 20 — власного видобутку. Після нападу росії використання газу промисловістю сильно скоротилося. При цьому обсяги його видобутку всередині країни залишаються приблизно на тому ж рівні, що й до війни. Це, своєю чергою, дозволяє зменшити потреби в імпорті.



На кінець серпня у підземних сховищах України буде близько 13 млрд кубометрів газу. Кабмін хоче до опалювального сезону довести ці запаси до 19 млрд кубометрів. Але експерти визнають, що це нереально з огляду на вартість палива в Європі. Для імпорту мільярда кубометрів Україні потрібно викласти близько 3 млрд доларів.



Найімовірніше, запаси у сховищах будуть меншими — у районі 15 млрд кубометрів. Це не буде критичним для проходження опалювального сезону, але споживачам доведеться заощаджувати. Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко вже попередив, що температура у приміщеннях буде 17−18 градусів, що на чотири градуси нижче за норму.

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