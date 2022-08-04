Опалювальний сезон у Києві: влада звернулась до містян

Попри те, що в Україні ведеться власний видобуток газу, зима буде складною, енергоносії потрібно економити, впроваджувати енергозберігаючі технології.

Зокрема, у Києві за останні роки виконали понад 1200 енергоефективних проєктів, які допомагають забезпечити якісніше теплопостачання та знизити витрати на нього. Про це повідомили у КМДА.

Директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА Дмитро Науменко зазначив, що належний рівень теплопостачання залежить від багатьох чинників, одним з яких може бути відповідальність самих мешканців.

Йдеться про самовільне втручання у систему опалення, що негативно впливає на її роботу.

Як приклад, Науменко навів влаштування теплої підлоги за рахунок теплоносія всього будинку. Або встановлення терморегулятора на системах, не пристосованих до цього. Все це спричиняє недогріви в одних приміщеннях та перегріви в інших.

За його словами, одні сусіди відчиняють вікна через надмірне тепло, інші — купують обігрівачі, бо холодно.

Науменко закликав киян «вирішувати цю проблему за правилами добросусідства, усвідомлюючи, що мешкаємо ми в одному багатоквартирному будинку».

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Україні зростатимуть тарифи на комунальні послуги. Зростання розпочнеться у другому півріччі 2023 року.

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