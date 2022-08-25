Найтяжчий опалювальний сезон 2022−2023: якою буде температура у квартирах та як рятуватимуться від морозів в містах

Наскільки складним буде опалювальний сезон 2022−2023, сьогодні не знає ніхто. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголошує: готовність об'єктів житлового фонду становить 72%, а теплових мереж — 74%, проте Україну щодень обстрілюють рашисти, руйнуючи нашу інфраструктуру. На жаль, ніхто не знає, куди прилетить наступна ракета. Тому подбати про теплу зимівлю потрібно вже сьогодні. Як українці готуються до найважчої в історії нашої країни зими та якою буде температура в квартирах, — в матеріалі «ФАКТІВ».

Зимівля під обстрілами: від генераторів до буржуйок

Розуміючи, що опалювальний сезон 2022−2023 буде проблематичним, киянин Віктор Коваленко вже шукає альтернативні варіанти, де б перезимувати. Хоча хлопець працює та живе в столиці, проте у випадку форс-мажору з опаленням чи занизької температури в квартирі він планує перебратись на кілька місяців до батьків, які мешкають у приватному будинку в селі. Саме тому, перебуваючи у літній відпустці, родина вже купила дрова — 7 кубів, заплативши за них 12 тисяч гривень. Щоправда, це будуть великі колодки, які ще потрібно порубати. Можна зробити це самостійно, і тим заощадити гривні, чи найняти міцних чоловіків. Вартість цієї послуги залежать від регіону та персональних домовленостей. Щоправда, для опалення будинку у 60 м кв. потрібно 14 метрів кубічних дров.

Тим, хто не має родичів, які живуть в приватному секторі, варто дослухатись до порад мера столиці Віталія Кличка. За його словами, Київ робить все можливе й неможливе, що залежить від місцевої влади, щоб в оселях було тепло. Водночас він просить киян та гостей міста підготувати теплий домашній одяг, ковдри, оскільки не виключено, що температура в домівках буде на кілька градусів нижчою за норму. При нормі в 21 градус може бути 19 чи 18. Ймовірні й перебої з електрикою. Хоча на цей випадок у Києві є генератори, а якщо не буде газу чи опалення, — запаси мазуту. Тому певний час столиця зможе функціювати автономно. Проте це доволі короткий проміжок часу.

В Дніпрі звітують про готовність міста до опалювального сезону 2022−2023 на 90%. І додають: підготовка до зими відбувається за графіком.

Натомість голова Запорізької ОВА Олександр Старух наполягає на необхідності створити в регіоні стратегічні запаси та передбачити альтернативу газу. Також чиновник закликав жителів приватних садиб закупити паливні брикети та дрова.

У самому Запоріжжі котельні готують до включення опалення у штатному режимі. Проте альтернативні варіанти, на випадок відсутності газу, розробляються. Розглядається можливість переходу на скраплений газ, електрообладнання, твердопаливні котли у невеликих котельнях. Натомість опалювальний сезон 2022−2023 у прифронтових та окупованих населених пунктах Запорізької області взагалі перебуває під загрозою зриву через перебиті електромережі та газопроводи.

Міський очільник Львова Андрій Садовий теж дає поради, як не замерзнути взимку не лише львів'янам, а й мешканцям всіх областей України. Так, за його словами, бажано запастися важливими електроприладами, зокрема електроплитами, чайниками, кип'ятильниками, обігрівачами тощо. Оскільки напруга в електромережі може бути набагато вищою, ніж зазвичай, варто заздалегідь перевірити електропроводку, замінити розетки та купити запобіжники.

Українцям радять запастися важливими електроприладами, зокрема електроплитами, чайниками, кип'ятильниками, обігрівачами тощо

«По можливості треба купити печі-буржуйки та дрова. За відсутності газу та електроенергії вони допоможуть зігрітися та приготувати їжу. Також варто запастися ліхтарями та світильниками на батарейках. Не слід нехтувати й сухим спиртом, свічками та сірниками. Це дасть змогу освітити ваші приміщення та принаймні отримати окріп. Власникам квартир з дерев'яними вікнами потрібно заздалегідь заклеїти віконні рами, аби не було протягів», — наголошує Андрій Садовий у відео, оприлюдненому у фейсбуці.

У Харкові та області, які страждають від частих обстрілів рашистів, не планують обов'язкової евакуації: триває планова підготовка до опалювального сезону. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що, попри постійні обстріли, місто готують до централізованої подачі тепла. Також в місті створюють склади з теплим одягом, який видаватимуть в пунктах обігріву, що за потреби планують розгорнути.

План Б для держави та громадян

Натомість експерти погоджуються не з усіма порадами чиновників. Так, вони застерігають від використання в багатоповерхівках буржуйок, адже такі прилади доцільно мати в одноповерхових будинках. Натомість в багатоквартирних будівлях їх встановлення не передбачене, тому можна спалити весь будинок, а не лише свою квартиру. Власне, не зрозуміло, як взагалі можна робити запаси тих же дров, приміром, жителям 5-го поверху, не кажучи вже про 20-й.

Тому експерти з енергоефективності радять міcтянам купувати генератори. Рішення про їх придбання мають ухвалювати всі жителі будинку. Цей пристрій даватиме електроенергію при відключенні центрального світла. В такому разі у кожній квартирі, де є електрообігрівачі чи загальні газові котли, буде тепло. Однак перед тим, як купувати генератор, варто проконсультуватись з електриками. Вони мають додатково перевірити електромережі та розповісти, на яке одномоментне навантаження розрахована лінія електропостачання конкретного будинку. У випадку використання взимку багатьма жителями будинку електропічок та електрообігрівачів загальна мережа має всі шанси не витримати такої напруги. В старих будинках взагалі може загорітись електропроводка.

Насамкінець експерти зазначають, що не зайвим буде придбати ковдри з підігрівом. Вони й коштують недорого, й електрики потребують небагато, але холодними морозними ночами надійно зігрівають.

Звісно, всі українці сподіваються на те, що до початку зимових холодів Україна здобуде довгоочікувану перемогу. Проте всі — від міністерств, обладміністрацій до звичайних громадян — повинні мати план Б на випадок того, що агресор розіб'є ТЕЦ чи інший об'єкт критичної інфраструктури й доведеться рятуватись від холодів. Саме тому в областях вже складено плани, які передбачають алгоритм дій на випадок надзвичайної кризової ситуації. Їх передають до Міністерства розвитку громад та територій. До слова, в цьому відомстві розповіли про те, що продовжують накопичувати як блакитне паливо, так і вугілля. У сховищах вже налічується понад 12,6 мільярда кубічних метрів газу та 1,89 млн тонн вугілля. Громадянам теж варто продумати особистий план на випадок форс-мажорної ситуації. Звісно, найкраще домовитись з родичами та друзями, які мешкають у приватному секторі та мають пічку. За відсутності такої можливості — дослухатись до вище озвучених порад.

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