Найтяжчий опалювальний сезон 2022−2023: якою буде температура у квартирах та як рятуватимуться від морозів в містах
Наскільки складним буде опалювальний сезон 2022−2023, сьогодні не знає ніхто. Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголошує: готовність об'єктів житлового фонду становить 72%, а теплових мереж — 74%, проте Україну щодень обстрілюють рашисти, руйнуючи нашу інфраструктуру. На жаль, ніхто не знає, куди прилетить наступна ракета. Тому подбати про теплу зимівлю потрібно вже сьогодні.
Як українці готуються до найважчої в історії нашої країни зими та якою буде температура в квартирах, — в матеріалі «ФАКТІВ».
Зимівля під обстрілами: від генераторів до буржуйок
Розуміючи, що опалювальний сезон 2022−2023 буде проблематичним, киянин Віктор Коваленко вже шукає альтернативні варіанти, де б перезимувати. Хоча хлопець працює та живе в столиці, проте у випадку форс-мажору з опаленням чи занизької температури в квартирі він планує перебратись на кілька місяців до батьків, які мешкають у приватному будинку в селі. Саме тому, перебуваючи у літній відпустці, родина вже купила дрова — 7 кубів, заплативши за них 12 тисяч гривень. Щоправда, це будуть великі колодки, які ще потрібно порубати. Можна зробити це самостійно, і тим заощадити гривні, чи найняти міцних чоловіків. Вартість цієї послуги залежать від регіону та персональних домовленостей. Щоправда, для опалення будинку у 60 м кв. потрібно 14 метрів кубічних дров.
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Тим, хто не має родичів, які живуть в приватному секторі, варто дослухатись до порад мера столиці Віталія Кличка. За його словами, Київ робить все можливе й неможливе, що залежить від місцевої влади, щоб в оселях було тепло. Водночас він просить киян та гостей міста підготувати теплий домашній одяг, ковдри, оскільки не виключено, що температура в домівках буде на кілька градусів нижчою за норму. При нормі в 21 градус може бути 19 чи 18. Ймовірні й перебої з електрикою. Хоча на цей випадок у Києві є генератори, а якщо не буде газу чи опалення, — запаси мазуту. Тому певний час столиця зможе функціювати автономно. Проте це доволі короткий проміжок часу.
В Дніпрі звітують про готовність міста до опалювального сезону 2022−2023 на 90%. І додають: підготовка до зими відбувається за графіком.
Натомість голова Запорізької ОВА Олександр Старух наполягає на необхідності створити в регіоні стратегічні запаси та передбачити альтернативу газу. Також чиновник закликав жителів приватних садиб закупити паливні брикети та дрова.
У самому Запоріжжі котельні готують до включення опалення у штатному режимі. Проте альтернативні варіанти, на випадок відсутності газу, розробляються. Розглядається можливість переходу на скраплений газ, електрообладнання, твердопаливні котли у невеликих котельнях. Натомість опалювальний сезон 2022−2023 у прифронтових та окупованих населених пунктах Запорізької області взагалі перебуває під загрозою зриву через перебиті електромережі та газопроводи.
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Міський очільник Львова Андрій Садовий теж дає поради, як не замерзнути взимку не лише львів'янам, а й мешканцям всіх областей України. Так, за його словами, бажано запастися важливими електроприладами, зокрема електроплитами, чайниками, кип'ятильниками, обігрівачами тощо. Оскільки напруга в електромережі може бути набагато вищою, ніж зазвичай, варто заздалегідь перевірити електропроводку, замінити розетки та купити запобіжники.
«По можливості треба купити печі-буржуйки та дрова. За відсутності газу та електроенергії вони допоможуть зігрітися та приготувати їжу. Також варто запастися ліхтарями та світильниками на батарейках. Не слід нехтувати й сухим спиртом, свічками та сірниками. Це дасть змогу освітити ваші приміщення та принаймні отримати окріп. Власникам квартир з дерев'яними вікнами потрібно заздалегідь заклеїти віконні рами, аби не було протягів», — наголошує Андрій Садовий у відео, оприлюдненому у фейсбуці.
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У Харкові та області, які страждають від частих обстрілів рашистів, не планують обов'язкової евакуації: триває планова підготовка до опалювального сезону. Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що, попри постійні обстріли, місто готують до централізованої подачі тепла. Також в місті створюють склади з теплим одягом, який видаватимуть в пунктах обігріву, що за потреби планують розгорнути.
План Б для держави та громадян
Натомість експерти погоджуються не з усіма порадами чиновників. Так, вони застерігають від використання в багатоповерхівках буржуйок, адже такі прилади доцільно мати в одноповерхових будинках. Натомість в багатоквартирних будівлях їх встановлення не передбачене, тому можна спалити весь будинок, а не лише свою квартиру. Власне, не зрозуміло, як взагалі можна робити запаси тих же дров, приміром, жителям 5-го поверху, не кажучи вже про 20-й.
Тому експерти з енергоефективності радять міcтянам купувати генератори. Рішення про їх придбання мають ухвалювати всі жителі будинку. Цей пристрій даватиме електроенергію при відключенні центрального світла. В такому разі у кожній квартирі, де є електрообігрівачі чи загальні газові котли, буде тепло. Однак перед тим, як купувати генератор, варто проконсультуватись з електриками. Вони мають додатково перевірити електромережі та розповісти, на яке одномоментне навантаження розрахована лінія електропостачання конкретного будинку. У випадку використання взимку багатьма жителями будинку електропічок та електрообігрівачів загальна мережа має всі шанси не витримати такої напруги. В старих будинках взагалі може загорітись електропроводка.
Насамкінець експерти зазначають, що не зайвим буде придбати ковдри з підігрівом. Вони й коштують недорого, й електрики потребують небагато, але холодними морозними ночами надійно зігрівають.
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Звісно, всі українці сподіваються на те, що до початку зимових холодів Україна здобуде довгоочікувану перемогу. Проте всі — від міністерств, обладміністрацій до звичайних громадян — повинні мати план Б на випадок того, що агресор розіб'є ТЕЦ чи інший об'єкт критичної інфраструктури й доведеться рятуватись від холодів. Саме тому в областях вже складено плани, які передбачають алгоритм дій на випадок надзвичайної кризової ситуації. Їх передають до Міністерства розвитку громад та територій. До слова, в цьому відомстві розповіли про те, що продовжують накопичувати як блакитне паливо, так і вугілля. У сховищах вже налічується понад 12,6 мільярда кубічних метрів газу та 1,89 млн тонн вугілля. Громадянам теж варто продумати особистий план на випадок форс-мажорної ситуації. Звісно, найкраще домовитись з родичами та друзями, які мешкають у приватному секторі та мають пічку. За відсутності такої можливості — дослухатись до вище озвучених порад.
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