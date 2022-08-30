Побили залізним прутом: зірка «Барселони» стала жертвою зухвалого пограбування у себе вдома

У неприємну історію потрапив нападник «Барселони» П'єр-Емерік Обамеянг, який перебрався до столиці Каталонії в лютому цього року на «смішну» зарплату.

Як повідомляє El Pais, вночі, коли футболіст зі своєю дружиною перебували вдома, до їхнього особняка в Кастельдефельсі проникли четверо невідомих. Злодії залякували П'єра-Емеріка та його дружину зброєю, але, на щастя, до її застосування справа не дійшла — подружжя лише зазнало незначних травм голови після ударів металевими прутами. У підсумку зловмисники обчистили сейф футболіста, захопивши з собою цінні речі та коштовності, після чого зникли з місця злочину на білій Audi A3.

Будинок Обамеянга, до якого злодії пробралися вдруге за кілька місяців

Подружжя Обамеянг звернулося до поліції, а от від госпіталізації відмовилося, щоб таким чином не лякати своїх дітей ще більше. У свою чергу, у «Барселоні» надали П'єру-Емеріку та його дружині психологічну підтримку.

Примітно, що це вже другий випадок пограбування будинку Обамеянга за час виступів у Каталонії. Кілька місяців тому злодії також проникли у приміщення та забрали коштовності, але тоді в особняку нікого не було.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що новачка «Барселони» Роберта Левандовські нахабно пограбували біля тренувальної бази.

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