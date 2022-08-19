Найкращий футболіст світу став жертвою зухвалого пограбування біля тренувальної бази «Барселони»

Столиця Каталонії не дуже привітно прийняла найкращого футболіста світу за версією ФІФА поляка Роберта Левандовські, який перейшов цього літа з мюнхенської «Баварії».

Мало того, що в першому турі іспанської примери форвард не допоміг «Барселоні» обіграти скромний «Райо Вальєкано» (матч завершився нульовою нічиєю), так ще й після одного з тренувань на клубній базі Роберт став жертвою зухвалого пограбування.

Як повідомляє CCMA з посиланням на TV3, виїхавши за ворота комплексу «Сіутат Еспортіва Жоан Гампер», розташованому в Сан-Жоан-Деспі, футболіст зупинився, щоб роздати фанатам кілька автографів. Ось тільки одному з уболівальників, які були присутніми, лише «закорючки» виявилося замало, і він вирішив пробратися до самого автомобіля та поцупив у гравця дорогий годинник Patek Phillippe вартістю 70 тисяч євро.

Роберт спробував наздогнати зловмисника самостійно, але той виявився спритнішим, і втік від футболіста. Благо, поліція невдовзі знайшла злодія, який показав неподалік місце, де закопав дорогий годинник — і той повернувся до власника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у футболіста збірної Іспанії Дані Ольмо під час відпустки у Валенсії вкрали на вулиці годинник вартістю 30 тисяч євро.

102

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram