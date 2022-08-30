Жахлива аварія на престижних перегонах: «вижили» лише дві машини з 22-х (відео)

Масова аварія сталася під час гонки популярної серії NASCAR Coke Zero 400 Cup, що проходила на трасі Daytona International Speedway у Дейтона Біч (Флорида, США).

На 138-му колі кілька автомобілів втратили керування на мокрому від дощу покритті, зрештою спровокувавши грандіозний завал. Деякі автомобілі врізалися в захисний бар'єр на правій стороні траси, інші вилетіли на траву. У підсумку першим до фінішу прийшов Остін Діллон, який по ходу дистанції був 16-м, — йому дивом вдалося знайти «лазівку» та виїхати неушкодженим. Загалом лише двом машинам із 22-х лідирували вдалося уникнути зіткнення.

Більше за інших своє невдоволення висловлювали після того, що сталося, Денні Хемлін та Даніель Суарес, які лідирували по ходу дистанції. Зокрема, вони звинуватили організаторів у тому, що гонка не була зупинена через дощ. «Ми знали, що зовсім поряд іде дощ. Я думаю, що організатори мають достатньо технологій, щоб знати про таке. І якщо дощ дуже близько, не думаю, що варто дозволяти нам виїжджати на трасу», — наводить слова Суареса видання The Sun.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гонщик Формули-1 Гуанью Чжоу ледь не загинув на старті Гран-прі Великобританії.

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