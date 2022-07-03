Іскри летіли на всі боки: гонщик Формули-1 ледь не загинув на старті Гран-прі Великобританії (відео)

З жахливої аварії розпочався Гран-прі Великобританії, що проходить у неділю, 3 липня, на трасі Сільверстоун у Нортгемптонширі (Англія).

У першому повороті після старту зіткнулися відразу кілька машин. Найбільше пошкоджень зазнав болід «Альфа Ромео», за кермом якого був китаєць Гуанью Чжоу. Після зіткнення машина на швидкості зробила кілька сальто, «приземлилася» на дах та, «лавіруючи» догори дригом, влетіла у відбійник — іскри летіли на всі боки.

Інший янг з Чжоу incident.



Автомобілі висівають над hallo і будуть над трьома wall і викидають catch fence upside down. #BritishGP #F1 pic.twitter.com/f0YvI6Jrgf - Dan (@DanLewis1999) July 3, 2022

В аварії також були «задіяні» Естебан Окон, Юкі Цунода, Джордж Рассел та Алекс Албон (двоє останніх не змогли після цього продовжити гонку). Щоправда, до лікарні було доставлено лише Чжоу – на щастя, серйозних травм китайцю вдалося уникнути.

Також ледь трагедія не сталася в заїзді Формули-2 – молодіжному чемпіонаті найпрестижніших автоперегонів світу. На другому колі пілот "Ред Булла" Денніс Хаугер з'їхав з траси, втративши керування, але потім захотів повернутися в потік машин - від цього його болід підскочив на бордюрі та наїхав на дах машини "Вільямса", за кермом якої перебував Рой Ніссані. Усе могло закінчитися плачевно для останнього, але його врятувала система безпеки Halo (титанова дуга навколо сидіння пілота), яку запровадили у Формулі-2 у 2018 році.

"Halo однозначно врятувало життя. І все ж я скажу, що ці "ковбасні" бордюри, які піднімають машини в повітря, - це найстрашніша аварія, яку можна побачити. Добре, що над водієм було Halo, яке рятує життя пілотів", - зазначив коментатор змагань.

Both Roy Nissan і Dennis Hauger ходив від цієї scary incident #BritishGP #F2 pic.twitter.com/URWV64LGQe - Formula 2 (@Formula2) July 3, 2022

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що багаторазовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель підтримав Україну, але при цьому назвав росіян «друзями».

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