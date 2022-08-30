Молочні кірки в немовлят: що робити, радить дерматологиня Катерина Бакіко

Молочні кірки, або дитяча локалізована форма себорейного дерматиту — надзвичайно часта проблема. Вона трапляється у 10% діток і найчастіше триває у проміжку від 3 місяців віку до 1 року. Проявляється жовтуватими, щільними, інколи жирними кірками на волосистій частині голови. Зазвичай дітей це ніяк не турбує, але все ж варто бути уважними, радить дерматологиня Катерина Бакіко.

— Їхня причина достеменно невідома, проте є версія, що це надмірна робота сальних залоз шкіри у дітей від материнських статевих гормонів, які ще циркулюють у крові малюка. Певну роль грають грибки роду маласезія, які у нормі є на шкірі. Молочні кірки ніяк не пов"язані з алергією на молоко, з дієтою матері, з внутрішніми хворобами. Тому з цього приводу дієта матері, УЗД та аналізи дитині зазвичай не потрібні. Діагноз ставиться клінічно, тобто по вигляду висипу, педіатром або дерматологом. Проблема сама з часом зникає, проте незначні її прояви можуть бути доволі довго. Якщо проблема має незначні прояви, кірок є небагато і шкіра під ними не запалена, достатньо маминого спокою, спостереження та відповідного очищення.

— Як доглядати за такою шкірою?

— Регулярно очищайте шкіру голови та волосся водою та ніжним нейтральним миючим засобом. контролюйте мікроклімат вдома, не перегрівайте дітей. Якщо кірки щільні та займають великі площі, можна ніжно їх відлущити, для цього попередньо слід нанести жирний засіб (вазелін, жирний крем або олійку), дати час, щоб вони розм"якли та під час купання ніжними масажними рухами з легким абразивом (рушничок чи щіточка) вичісувати їх. Силою цього не слід робити. Не хвилюйтесь, якщо не вдалось це зробити за один раз, процедуру можна повторювати періодично. Та й кірки можуть ще періодично наростати, тому запасіться терпінням. Також можна застосувати спеціальні креми та шампуні від молочних кірок з аптеки чи магазину. Не можна силою здирати кірки, застосовувати агресивні мила або шампуні для дорослих, самостійно використовувати ліки на цих ділянках.

— Коли треба проконсультуватись з лікарем?

— Коли молочні кірки займають великі площі — є на обличчі, бровах, вухах, або висипання на шкірі решти поверхні тіла. Під ними є запалена та червона шкіра. Коли висип мокрий та має тріщини, дитина не спокійна. У таких випадках слід точно знати, що це саме себорейний дерматит, а не інша хвороба, і застосувати ліки (зазвичай протигрибкові зовнішні та легкі гормональні креми). Підтверджує діагноз та призначає лікування лише лікар.

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