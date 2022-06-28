«Беріть із собою пляшку з прохолодною водою та рушничок»: лікарка розповіла, як боротись з атопічним дерматитом влітку

Зазвичай літо — період ремісії у дітей, які мають атопічний дерматит, адже хвороба схильна мати сезонні загострення. Проте це трапляється не завжди. Відома дерматологиня Катерина Бакіко дала поради, як уникнути загострення влітку та вберегти шкіру від подразників у цей перод.

«Влітку зазвичай спекотно, тому пітливість — один з факторів подразнення шкіри. Через вміст солей він може подразнювати шкіру. Перегрівання, сонячні опіки теж можуть вести до свербежу та сухості шкіри, адже шкіра з АД більш схильна до надмірного випаровування з неї води. Якщо дитина, окрім атопічного дерматиту, має ще супутню алергію, то вона може загостритись від сезонних рослин та їжі, застосування сонцезахисних кремів та репелентів».

За словами лікарки, слід давати дитині пити достатньо рідини, краще прохолодної, це допоможе шкіри зберігати вологу і охолоджуватись.

«Продовжуйте користуватись емолентами. Якщо загострення влітку й шкіра є суха, продовжуйте змащувати звичайними формами — крем або бальзам. Якщо у дитини стійка ремісія, то можна перейти на лосьйон або молочко. Зберігайте емоленти у холодильнику, щоб охолоджувати їх. Споліскуйте шкіру після купання у морі або басейні чистою прісною водою, одразу після того нанесіть емолент. Купатись у морі можна, проте при сильній сухості та ранках солона вода може пекти, у такому випадку уникайте купання. У басейні можна купатись, деколи це приносить покращення.

Спека може погіршувати стан, тому часто провітрюйте приміщення, користуйтесь кондиціонером. Для охолодження шкіри можна придбати спеціальні охолоджувальні рушники. Одягайте дитину у необтягуючий, легкий одяг з натуральних тканин, щоб зберігав добру вентиляцію, вбирав піт, захищав від сонця. Вночі одягайте легку піжаму, відчиняйте вікно або вмикайте кондиціонер, щоб охолоджувати повітря. Майте з собою пляшку з прохолодною водою та рушничок чи тканину, щоб витерти шкіру при надмірній пітливості. Уникайте надмірного використання вологих серветок та спиртових дезінфекторів. При пітливості — швидкий душ кілька разів на день.

Складки тіла дитини та поверхні рук та ніг зберігайте у максимальній сухості та прохолоді, ці ділянки можуть запрівати, потіти, що веде до погіршення стану шкіри.

Зменшіть фізичну активність у період найбільшої спеки, перебувайте у тіні у цей час. Використовуйте сонцезахисний крем без рослинних додатків, гіпоалергенний. Також одягайте закритий одяг та носіть головні убори.

Оскільки стрес може вести до загострення дерматиту у дітей, подумайте про сімейну відпустку, для того щоб зменшити його вплив. Відпочинок на морі, кліматотерапія загалом вітається при атопічному дерматиті. В аптечку з собою на відпочинок візьміть емолент, звичні ліки, які ви використовуєте при загостренні, антигістамінні препарати, сонцезахисний крем, при потребі — репелент".

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