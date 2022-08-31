Інвестор стартапу Reface росіянин Сергій Токарєв привітав українців з Днем Незалежності з півдня Франції — фешенебельного курортного мису Кап Ферра. Про це пише «Обозреватель» із посиланням на Facebook політичного аналітика Олександра Кочеткова.

«На мисі Кап Ферра та на його околицях, згідно з розслідуванням „Української правди“ „Батальйон Монако“, російську війну перечікують нардепи від ОПЗЖ, олігархи та великі бізнесмени, які залишили Україну напередодні повномасштабного вторгнення, а деякі й після. За вартістю курорти на Кап Ферра поступаються лише Монако», — йдеться у публікації.



Як зазначається, аналітик звернув увагу на скаргу Токарєва 24 серпня у Facebook, що він не може пройти Хрещатиком наживо.

Його компанія Reface навіть презентувала рішення для віртуальних прогулянок головною вулицею Києва. А слідом в Інстаграмі з'явилося фото з Кап Ферра, на якому в оточенні «артистичних друзів» аналітик дізнався Токарєва. Його опублікувала одна з дівчат, які супроводжували Токарєва у Франції", — пише «Обозреватель».

Кочетков назвав такі дії цинізмом.

«Напевно, не можна дорікати громадянину росії Токарєву в тому, що він вільно покидає територію України під час війни. Але це цинізм найвищого ступеня — патріотично вітати українців своєю віртуальною картинкою з Майдану, а в цей же час гарно відпочивати на зашкварному курорті. І нарікати, що не зміг (побувати на Хрещатику. — Авт .), коли насправді не захотів», — написав Кочетков.

Як повідомлялося раніше, журналісти знайшли у Токарєва чинний паспорт громадянина росії, активи та гральний бізнес на території країни-агресора. А також з'ясували: незважаючи на те, що останніми роками Токарєв постійно живе та працює в Україні, він з 2016 року 172 рази літав до москви, зокрема 6 разів — до окупованого Криму в обхід українського кордону.



«Батько Токарєва Олександр Васильович Токарєв входить до складу опікунської ради російської Міждержавної спілки міст-героїв. Цей орган заснований у 2004 році для „інтеграції росії, України, білорусі та Абхазії“. Раду очолює Павло Бородін — соратник Анатолія Чубайса, якого вважали одним із тих, хто привів до президентства володимира путіна. З 2016-го по 2020 рік Сергій Токарєв перебував під санкціями РНБО: проти нього було запроваджено 10 обмежень», — йдеться у публікації.

524

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram