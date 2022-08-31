Навмисно збив поляка і протягнув машиною понад 30 метрів: українець у Польщі отримав 13 років в'язниці

У польському Щецині громадянина України, винного у ДТП, засудили до 13 років ув'язнення.



Як повідомляє wnp.pl, інцидент стався наприкінці грудня 2020 року. 22-річний громадянин Польщі побачив автомобіль, який їхав з вимкненими фарами та «петляв» під час руху. Молода людина поїхала за машиною, щоб спробувати затримати водія.



Під час розмови біля автозаправки п'яний українець раптово почав їхати назад, внаслідок чого збив поляка та протягнув його машиною понад 30 метрів. Медики діагностували у потерпілого тяжкі тілесні ушкодження, зокрема черепно-мозкову травму, травму обличчя та грудної клітки. Надалі ці травми призвели до невиліковної хвороби та втрати працездатності поляка.



Прокуратура Польщі вимагала для українця 25 років ув'язнення.

Окружний суд у Щецині засудив громадянина України до 13 років та 2 місяців позбавлення волі. Також він має заплатити 100 тисяч злотих батькам потерпілого. Батьки молодого поляка вважають, що покарання для засудженого надто м'яке, адже їхній син став інвалідом.



Як повідомляли «ФАКТИ», у Польщі судитимуть українця, який убив жінку в Оструві-Великопольському. 57-річний чоловік завдав їй 20 ножових поранень.

948

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram