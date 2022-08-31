Град-вбивця: в Іспанії випав аномальний град, який вбив півторарічну дитину

У вівторок, 30 серпня, у місті Ла-Бісбаль-д'Емпорда (Жирона) в Іспанії випав град діаметром понад 10 см. Від удару по голові крижаною кулею загинула 1,5-річна дівчинка (в Україні тим часом діти частіше стають жертвами пускових установок «Град»).

Про це пише місцевий ресурс.

Град в Іспанії

Дитина стала першою жертвою граду в Європі з 1997 року.

Градини могли вбити і дорослого

Наразі відомо, що загибла дівчинка отримала удар по голові крижиною і була доставлена до лікарні Trueta de Girona, де померла вранці 31 серпня.

Зазначається, що інтенсивний град також завдав численних пошкоджень транспортним засобам, дахам та міським меблям.

Нагадаємо, у середині серпня у центральній та південній Європі різко змінилася погода — на зміну аномальній спеці прийшли шторми та урагани. Жертвами природного катаклізму лише за добу стали 12 осіб, у тому числі трьох дітей.

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