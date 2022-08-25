Удар російського ворога по Дніпропетровській області: постраждала 2-річна дівчинка, у Чаплиному загинули двоє хлопчиків віком 6 і 11 років

Минулої доби російська армія обстріляла чотири райони Дніпропетровської області — Синельниківський, Нікопольський, Криворізький та Дніпровський.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко .

За його інформацією, по Синельниківському району після опівночі ворог вдарив вчетверте за добу. У Великомихайлівці зруйновано кілька будинків. Вісім постраждалих. Серед них троє дітей. Найменшій дівчинці лише 2 роки! Усі у лікарні.

Нікопольський район ворог тричі накривав вогнем із «Градів» та важкої артилерії. До Нікополя та Марганецької громади прилетіли 11 снарядів. Обійшлося без постраждалих.

Криворізький район обстрілювали російські «Урагани» та «Смерчі». Потрапили до Апостолівської та Широківської громад. Село Кошове залишилося без світла. Декілька реактивних снарядів прилетіли і до одного з районів Кривого Рогу. Є руйнування житла. Люди не постраждали.

До Дніпровського району росіяни направили ракету, яку українським військовим вдалося збити.

Крім того, продовжуються пошуково-рятувальні роботи в селищі Чаплине, де російська атака, що сталася напередодні, забрала життя понад 20 людей. Серед загиблих — двоє хлопчиків — 6 та 11 років. Вони просто грали вдома, коли туди прилетіли російські ракети. Поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Telegram-канал «Суспільне Дніпро» .

Після влучення ракети будинок обвалився. Під завалами опинилися жінка із двома синами.

Батьку вдалося витягнути дружину та старшого сина, а молодший хлопчик загинув.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни, під ударами окупанта знаходяться Бахмут, а також населені пункти на північному заході Херсонської області.

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