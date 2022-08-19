Загинули діти: урагани та зливи прийшли на зміну посусі та спеці в Європі

У п'ятницю, 19 серпня, на центральну та південну Європу обрушилися шторми та урагани. Вони прийшли на зміну аномальній спеці та небувалій посусі, від яких європейці страждали протягом кількох тижнів. Новий природний катаклізм за добу спричинив загибель щонайменше 12 осіб, зокрема трьох дітей.

Про жертв повідомила влада Італії, Австрії та Франції. На Корсиці швидкість окремих поривів вітру сягала 224 км/год. Ураган вирвав з коренем дерева, пошкодив пересувні будинки-фургони та зруйнував безліч кемпінгів. На території одного з них дерево впало на 13-річну дівчинку. Дитина загинула.

Також на Корсиці деревом, що впало, вбило 46-річного чоловіка. Дах пляжного будиночка зірвало вітром, і він врізався в машину, в якій сиділа жінка. Автомобілістка загинула. Подружню пару ураган наздогнав у морі. Чоловік та жінка загинули.

Ще 20 людей на Корсиці госпіталізовано з пораненнями різного ступеня важкості.

З кемпінгів довелося евакуювати близько 13 тисяч людей.

Місцеві жителі звинувачують владу в тому, що не було жодного попередження про ураган. А він був дуже сильним. Корсиканці такого не пригадають.

В Австрії деревами, що впали, вбило двох дівчаток. Молодшій було чотири роки, старшій за вісім років. Трагедія сталася на півдні країни у Каринтії. Місцеві жителі кажуть, що територія, якою промайнув ураган, тепер схожа на поле бою.

У Каринтії дісталося багатьом будинкам

Постраждала Венеція. Шквали вітру збили цегляну кладку із дзвіниці собору на площі Святого Марка. Там же не залишилося жодної вцілілої парасольки чи столика, які виставили на літо кафе та ресторани.

Площа Святого Марка у Венеції після урагану.

У Тоскані деревами привалило чоловіка та жінку. Вони загинули.

Також серйозно постраждали місцеві морські курорти.

Дісталося і Великій Британії. У багатьох графствах, а також у Лондоні затопило вулиці та перші поверхи будинків. На дорогах з'явилися величезні затори.

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