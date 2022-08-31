Президент львівського ФК «Рух» Григорій Козловський передав ЗСУ 6 вантажівок

Президент ФК «Рух» Григорій Козловський продовжує допомагати українським військови. Цього разу Григорій Козловський особисто передав двом львівським бригадам 6 військових вантажівок, екскаватор, сітки та 20 рацій.

«Футбольний клуб „Рух“ не стоїть осторонь проблем, які є в нашій країні. Залюбки долучаємось до допомоги нашій армії. Радий повідомити, що ми придбали в Італії 6 новеньких військових вантажівок. Спілкувався з нашими військовими, вони задоволені.

Ми нанесли на машини клубне брендування, адже нам дуже приємно бути маленькою частиною тих воїнів, які зараз знаходяться на фронті. Буде бій і цей бій для нас буде переможний! Хочу подякувати тим людям, які зараз виборюють нашу незалежність. Це від нас така скромна подяка за те, що маємо можливість грати у футбол. Це маленька подяка великим людям, завдяки яким ми можемо зараз повноцінно жити, займатись своєю улюбленою справою. Знаю, що у зоні бойових дій дуже багато фанатів різних клубів, які переймаються не лише долею країни, але й долею українського футболу. Ми усіх чекаємо з перемогою! Хай повертаються живі і здорові», — розповів президент ФК «Рух» Григорій Козловський.

Варто відзначити, що це вже не перша благодійна акціяпрезидента футбольного клубу «Рух».

Раніше коштами Григорія Козловського на потреби ЗСУ вже були придбані 250 артилерійських планшетів, 2 мультифункціональні навчальні комплекси, 70 радіостанцій, 50 генераторів, близько 2 000 саперних лопаток, сотні болгарок, ноутбуків та планшетів, мінівен, а також було капітально відремонтовано 15 автомобілів.

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