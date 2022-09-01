Знаменитий боксер, якого бив Усик, поплатився за проросійські погляди (відео)

Ексчемпіон світу з боксу, латвієць Майріс Брієдіс, який зазнав однієї з двох своїх поразок у кар'єрі від Олександра Усика, постраждав на батьківщині через проросійські погляди.

Невідомі прикрасили обличчя 37-річного боксера на передвиборчому бігборді рашистським знаком — латинською літерою «Z». Обурений Брієдіс виклав у себе в Instagram відео.

«Якийсь місцевий зомбі залишив свій слід. Ці потворні вибрики характеризують лише того, хто це зробив, якщо він здогадався зробити це сам, чи замовника, але не мене», — підписав ролик Майріс Брієдіс.

Зазначимо, що боксер балотується до Сейму Латвії від соціал-демократичної партії "Сасканя", яка свого часу співпрацювала з "єдиною росією".

У Латвії Майріса Брієдіса вважають людиною з проросійськими поглядами. Через це жоден місцевий канал не транслював у прямому ефірі липневий поєдинок боксера за титул чемпіона світу за версією IBF у першій важкій вазі проти австралійця Джея Опетаї, в якому латиш втратив свій титул.

З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну Брієдіс лише раз висловився про війну, та й то в його пості в соцмережі не було жодного слова про росію і путіна.

До речі, кілька днів тому Брієдіс у себе в Instagram різко розкритикував знесення радянської пам'ятника визволителям Риги від німецько-фашистських загарбників.

Нагадаємо, що Майріс Брієдіс провів на професіональному рингу 30 поєдинків, у яких здобув 28 перемог (20 з них — нокаутом) та зазнав двох поразок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон Європи з футболу у складі збірної України виявився шанувальником «руського міра».

Фото Instagram

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