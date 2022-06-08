Погнали в три вирви: чемпіон Європи з футболу у складі збірної України виявився шанувальником «руського міра»

Колишнього футболіста «Шахтаря» 31-річного Віталія Віценця, який став у складі збірної України чемпіоном Європи U19, звільнено з криворізького «Кривбаса» за проросійську позицію, повідомляє офіційний сайт клубу. Разом із чемпіоном України та володарем Кубка країни вказали на двері і його 37-річному помічнику у тренерському штабі команди U19 Станіславу Дьяченку (обидва на фото).

«Наші ультрас та співробітники «Кривбасу» воюють на передовій, — йдеться, зокрема, в офіційній заяві клубу. — Наш гуманітарний штаб допомагає тим, хто врятувався від бойових дій та постраждав від війни. Клуб готується до старту в УПЛ, проведення якого на українських футбольних полях — яскравий індикатор нашої непохитної віри у перемогу.

І, зрозуміло, що ФК «Кривбас» має чітку і однозначну проукраїнську позицію. Україна — суверенна незалежна держава. Росія — агресор, армія Росії — мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін — ху*ло.

Інший погляд на те, що коїться, для клубу неприйнятний, іншої позиції для «Кривбаса» просто не існує. Клуб не закриватиме очі і не виправдовуватиме будь-кого. Ми твердо впевнені, що тим, хто має іншу думку, немає місця у великій родині «Кривбаса».

З огляду на це ФК «Кривбас» ухвалив рішення про припинення співпраці з тренером академії U19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченком. Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!"

Нагадаємо, що уродженець Першотравенська Дніпропетровської області Віталій Віценець (футболіст ріс в одному місті з Ярославом Ракицьким), який виступав, окрім «Шахтаря», за «Іллічівець», «Зорю» та «Севастополь», а також збірні України різного віку, у 2016 році. через епідемію травм оголосив про завершення кар'єри в 25 років і розпочав агентську діяльність. Але 2017-го талановитий півзахисник все ж ненадовго відновив кар'єру у складі маріупольського клубу, а 2021-го став тренером юнацької команди «Кривбаса», залишаючись при цьому, як з'ясувалося, шанувальником «руського міра».

У складі "Шахтаря" Віталій Віценець став чемпіоном та володарем Кубка України

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста «Металіста» Вадима Кудікова звинувачують у держзраді.

Фото ФК «Кривбас», ФК «Шахтар»

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