Перевірити нарахування пенсії не виходячи з дому: у ПФУ розповіли про нові послуги фонду

Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн-сервіси фонду.

Про це нагадали у прес-службі установи .

Для цього потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія. Підпис, кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, у т.ч. із використанням технології BankID.

Які послуги доступні:

подати заяву на призначення пенсії;

отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, витяг з реєстру застрахованих осіб);

перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);

отримати витяг з електронного реєстру листків непрацездатності;

провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;

подати анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб;

подати звернення (пропозиція тощо);

активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (про призначення/перерахунок пенсії; сплату страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);

замовити пенсійне посвідчення

Нагадаємо, у Пенсійному фонді не відмовилися від ідеї запуску в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. За словами нового міністра соціальної політики Оксани Жолнович, у разі закінчення війни про невеликі суми накопичень можна говорити з 2024 року.

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