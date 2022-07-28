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Перевірити нарахування пенсії не виходячи з дому: у ПФУ розповіли про нові послуги фонду

16:49 28 липня 2022
Перевірити нарахування пенсії не виходячи з дому: у ПФУ розповіли про нові послуги фонду

Пенсійний фонд України розвиває напрямок надання пенсійних послуг дистанційно через онлайн-сервіси фонду.

Про це нагадали у прес-службі установи .

Для цього потрібно зареєструватися на веб-порталі електронних послуг Фонду (https://portal.pfu.gov.ua) за допомогою Дія. Підпис, кваліфікованого електронного підпису, або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, у т.ч. із використанням технології BankID.

Які послуги доступні:

  • подати заяву на призначення пенсії;
  • отримати довідки, достовірність яких підтверджується QR-кодом (форми ОК-5/ОК-7, довідка про розмір пенсії, довідку про доходи пенсіонера для призначення субсидій, витяг з реєстру застрахованих осіб);
  • перевірити відомості про трудову діяльність («Електронна трудова книжка»);
  • отримати витяг з електронного реєстру листків непрацездатності;
  • провести прогнозний розрахунок майбутньої пенсії за віком за допомогою сервісу «Пенсійний калькулятор»;
  • подати анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних до Реєстру застрахованих осіб;
  • подати звернення (пропозиція тощо);
  • активувати послугу безкоштовного СМС-інформування (про призначення/перерахунок пенсії; сплату страхових внесків роботодавцем та страхового стажу особи);
  • замовити пенсійне посвідчення

Нагадаємо, у Пенсійному фонді не відмовилися від ідеї запуску в Україні обов'язкової накопичувальної пенсійної системи. За словами нового міністра соціальної політики Оксани Жолнович, у разі закінчення війни про невеликі суми накопичень можна говорити з 2024 року.

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