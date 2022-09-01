Польща вимагає від Німеччини 1,3 трильйона доларів репарації: їй відповіли

У четвер, 1 вересня, лідер консервативної партії «Право і справедливість», яка править у Польщі, Ярослав Качинський заявив, що його країна вимагатиме від Німеччини репарації у розмірі понад 1,3 трильйона доларів. Він повідомив про це під час пресконференції у Варшаві, яка була присвячена 83-м роковинам вторгнення до Польщі німецьких військ 1 вересня 1939 року. З цього почалася Друга світова війна.

«Сума збитків була підрахована найбільш обмеженим, консервативним методом. Вона цілком могла б бути більшою», — додав Качинський. Розмір репарацій було визначено спеціальною комісією. Вона була створена після перемоги партії «Право та справедливість» на виборах у 2015 році. Через чотири роки соратники Качинського називали іншу суму — 850 мільярдів доларів. Однак тоді це було розраховано на внутрішню аудиторію. Цими заявами партія прагнула підвищити свій рейтинг.

Качинський нагадав, що під час Другої світової війни у Польщі було вбито 6 мільйонів жителів. Лише під час придушення повстання у Варшаві 1944 року загинули 200 тисяч людей. Саме місто було повністю зруйноване.

Лідер «Права і справедливості» вважає, що Польща та Німеччина мають тепер сісти за стіл переговорів та визначити порядок та терміни виплати репарацій. «Для цього буде потрібен час», — сказав Качинський.

Берлін відреагував на заяву Варшави після невеликої паузи. Уряд Олафа Шольца заявив, що жодних переговорів щодо репарацій не буде, оскільки всі фінансові питання щодо Другої світової війни давно врегульовані. Тему можна вважати закритою.

У Польщі із цим не згодні. У Варшаві визнають, що у 1953 році польський уряд відмовився від своїх претензій до Німеччини. Однак це було зроблено під сильним тиском з боку Москви. У СРСР розуміли, що виплата репарацій ляже тяжким тягарем на плечі НДР. Цього Москва не могла допустити.

Тепер Качинський та його соратники кажуть, що відмова від репарацій не була самостійним рішенням Варшави, отже, вона не має юридичної сили.

Західні експерти вважають, що у Польщі мало шансів домогтися виплати такої колосальної суми від Німеччини. У середині минулого століття весь світовий ВВП були меншими за 8 трильйонів доларів. А Варшава, виходить, претендує на майже шосту частину. Навіть з урахуванням індексу інфляції це занадто.

Є й інші проблеми, які заважають розв'язанню цього питання у тому вигляді, як цього бажає Качинський. Сьогодні Польща та Німеччина є членами Євросоюзу. Вони також є членами НАТО. Польща — найбільший торговий партнер Німеччини. Вимога репарацій вдарить по цих відносинах. Щобільше, вона вдарить по економіці ЄС та згуртованості НАТО.

Лідер найбільшої опозиційної партії Польщі «Громадянська платформа» Дональд Туск заявив, що озвучені Качинським вимоги є «внутрішньою політичною кампанією». «Право і справедливість» втрачає популярність. Тому Качинський скористався 83-ми роковинами початку Другої світової війни, щоб у черговий раз витягнути на світ питання про репарації.

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