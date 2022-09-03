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Суспільство та люди

Українцям нагадали про податкову знижку на навчання у школах та вишах: хто має на неї право та як отримати

11:16 3 вересня 2022
Податкова знижка

На початку навчального року, який стартував в Україні 1 вересня, податківці нагадали батькам здобувачів освіти про можливість повернути з бюджету частину податку на доході фізичних осіб.

«Надається право на податкову знижку на навчання. Таке право передбачене статтею 166 Податкового кодексу України», — зазначили у Державній податковій службі.

У vstup.vntu.edu.ua деталізували, хто саме може оформити податкову знижку на оплату навчання:

  • особа, яка є платником податку на доходи фізичних осіб;
  • сам студент, якщо він має офіційний заробіток, з якого сплачує податок;
  • член сім'ї студента першого рівня спорідненості: мати, батько, дружина, чоловік.

Для цього у податкову за місцем реєстрації до 31 грудня року, наступного за звітним (цього року — за 2021 рік) потрібно надати:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний код;
  • довідку про заробітну плату за формою № 3;
  • копію договору з навчальним закладом;
  • копії квитанцій (чеків, платіжних доручень) за навчанням;
  • документи, що підтверджують ступінь спорідненості (свідоцтва);
  • заяву із зазначенням реквізитів рахунку для перерахування відшкодування.

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Знижка складає 18% від вартості навчання.

Фото https://vstup.vntu.edu.ua

Раніше податківці повідомляли, що платники податків у 2022 році можуть знизити суму, яку відраховують до бюджету, якщо скористаються податковою соціальною пільгою (ПСП). Це особливо актуально для осіб із низьким доходом. Так, місячний дохід, що підлягає оподаткуванню, можна зменшити на суму податкової соціальної пільги.

Фото ДПС

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