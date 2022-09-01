Перший раз у перший клас: красиві картинки та привітання з Днем знань

У четвер, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік, який триватиме до 30 червня 2023 року. Діти навчатимуться за різними формами — хтось піде до школи, а хтось, як і раніше, продовжить отримувати знання онлайн — батькам надали право визначатися, як саме це відбуватиметься. Форма може бути дистанційною, індивідуальною або екстернатом. Все залежить від безпекової ситуації.

До речі, у серпні освітній омбудсмен Сергій Горбачов публікував підсумки опитування батьків, яких просили визначити, яку саме форму навчання вони оберуть для своїх дітей. Більшість (62,5%) обрали дистанційну форму здобуття освіти, а очне навчання — 13,8% респондентів. Втім, на той час 18,4% батьків не визначилися, пов'язуючи це з тим, що до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися

Тим не менш, сьогодні в багатьох школах пролунає перший дзвоник. Вітаємо школярів разом з pustunchik.ua, особливо тих, хто вперше йде до школи у цей День знань.

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Фото krainau.com

День 1 Вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

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Фото pustunchik.ua

Ми хочемо вас привітати

У цей святковий осінній день

Тепла і сонечка побажати

І щоб радісно вам було кожен день!

Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,

Хай вистачить щастя на ціле століття!

Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,

І радість на серці, і хліб на столі.

Хай сміхом й веселістю повниться хата,

Родина хай буде здорова й багата!

І мрій, і бажань, і наснаги творити,

Щоб серцю хотілося жити й любити!

Хай учні шанують, повагу

Злагода й мир у житті хай панують!

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Фото krainau.com

День знань — справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги — дороги до знань, до нових звершень. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави.

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Фото kartinkin.net

Хай навчання в радість буде,

Хай наука не забуде

Поміститись в голові

Щоб вдавалось все тобі!

Загалом, ти добре вчися,

І ніколи не журися

Про оцінки, про свої,

Знай, що головне в житті — це освіта і знання,

Школа, вчитель і рідня!

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Фото krainau.com

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання — це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

До речі, цього року побажання та поради батькам та школярам мають гіркий присмак — присмак війни. Так, музиканти гурту «Танок на майдані Конго» (ТНМК) спільно з сімейним психологом розробили та випустили інструкцію для дітей, як поводитись під час сигналу повітряної тривоги, випустивши кліп «Крокуй до укриття».

Фото krainau.com

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