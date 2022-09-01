39.71 / 40.63 39.63 / 40.74
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Перший раз у перший клас: красиві картинки та привітання з Днем знань

8:53 1 вересня 2022
Перший дзвоник

У четвер, 1 вересня, розпочався новий навчальний рік, який триватиме до 30 червня 2023 року. Діти навчатимуться за різними формами — хтось піде до школи, а хтось, як і раніше, продовжить отримувати знання онлайн — батькам надали право визначатися, як саме це відбуватиметься. Форма може бути дистанційною, індивідуальною або екстернатом. Все залежить від безпекової ситуації.

До речі, у серпні освітній омбудсмен Сергій Горбачов публікував підсумки опитування батьків, яких просили визначити, яку саме форму навчання вони оберуть для своїх дітей. Більшість (62,5%) обрали дистанційну форму здобуття освіти, а очне навчання — 13,8% респондентів. Втім, на той час 18,4% батьків не визначилися, пов'язуючи це з тим, що до 1 вересня безпекова ситуація може змінитися

Тим не менш, сьогодні в багатьох школах пролунає перший дзвоник. Вітаємо школярів разом з pustunchik.ua, особливо тих, хто вперше йде до школи у цей День знань.

* * *

Фото krainau.com

День 1 Вересня завжди особливо урочистий і хвилюючий, адже саме з нього починається незвіданий, цікавий і, водночас, нелегкий шлях до пізнання, до нових звершень, до самостійного життя. Бажаємо усім школярам, студентам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Переконані, ваші здібності, наполегливість стануть запорукою визначних успіхів у дорослому житті.

* * *

Фото pustunchik.ua

Ми хочемо вас привітати
У цей святковий осінній день
Тепла і сонечка побажати
І щоб радісно вам було кожен день!
Бажаємо здоров'я, добра, довголіття,
Хай вистачить щастя на ціле століття!
Хай скрізь буде лад — на роботі, в сім'ї,
І радість на серці, і хліб на столі.
Хай сміхом й веселістю повниться хата,
Родина хай буде здорова й багата!
І мрій, і бажань, і наснаги творити,
Щоб серцю хотілося жити й любити!
Хай учні шанують, повагу
Злагода й мир у житті хай панують!

* * *

Фото krainau.com

День знань — справжнє всенародне свято мудрості, доброти і людяності. Усі шляхи цього дня ведуть до школи. Розпочинається новий навчальний рік, який завжди означає відкриття нової, осяйної і часто нелегкої дороги — дороги до знань, до нових звершень. З усією теплотою серця цього дня висловлюємо слова подяки за щоденну напружену, титанічну працю вчителям, які не тільки щедро діляться своїми знаннями, а й виховують молоде покоління свідомих громадян, справжніх патріотів своєї держави.

* * *

Фото kartinkin.net

Хай навчання в радість буде,
Хай наука не забуде
Поміститись в голові
Щоб вдавалось все тобі!
Загалом, ти добре вчися,
І ніколи не журися
Про оцінки, про свої,
Знай, що головне в житті — це освіта і знання,
Школа, вчитель і рідня!

* * *

Фото krainau.com

Дорогі школярі! В усі часи освічена людина користувалася повагою. Навчання — це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Треба навчатися, щоб знати, діяти, жити. Упевнений, що зерна науки зростуть у ваших юних душах урожаєм мудрості та натхнення. Нехай світлим, радісним і плідним буде кожен ваш день, кожен крок. Ростіть здоровими, досягайте високих результатів у навчанні!

До речі, цього року побажання та поради батькам та школярам мають гіркий присмак — присмак війни. Так, музиканти гурту «Танок на майдані Конго» (ТНМК) спільно з сімейним психологом розробили та випустили інструкцію для дітей, як поводитись під час сигналу повітряної тривоги, випустивши кліп «Крокуй до укриття».

Фото krainau.com

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

зодіак

Купатимуться у променях щастя та везіння: названі знаки зодіаку, на які чекає дуже гарна осінь-2022

таролог

Що думають у кремлі про запропоновану Україною капітуляцію: таролог дала відповідь

Пенсія

Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: яка виплата вигідніша

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту