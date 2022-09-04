Ворог вдарив по Миколаєву: постраждали медустанови та житлові будинки (відео, фото)

Війська путіна знову вдарили по Миколаєву. Росіяни кілька разів вночі та вранці 4 вересня обстрілювали місто, під обстріл потрапили лікувальні заклади та житлові будинки.



Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сенкевич.

Крім того, внаслідок обстрілу пошкоджено електромережі та водогін.

Наразі комунальники та аварійні бригади працюють над їх відновленням.

Нагадаємо, у суботу, 3 вересня, російська армія завдала удару по Вісунську Миколаївської області, в результаті атаки загинула дитина. Крім того, у суботу у самому обласному центрі сталися вибухи після оголошення повітряної тривоги. Пізніше стало відомо, що постраждали двоє людей.



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