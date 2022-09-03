Росіяни знов вдарили по Зеленодольській громаді що на Дніпропетровщині з «Ураганів», є постраждалі та жертви.

«У Зеленодольську росіяни убили 9-річного хлопчика… Пообіді вони двічі обстріляли Зеленодольську громаду з „Ураганів“.Попередньо, 10 людей постраждали. Усі в лікарні. Більшість — важкі», — повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його інформацією, у місті понівечені 8 багатоповерхівок, магазини, дитячий садок, ліцеї та ЦНАП. У Великій Костромці пошкоджені будинки.

«Ураганами» цілити в дітей… Бракує слів… Розплата прийде", — додав Резніченко.

Нагадаємо, що у ніч проти 3 вересня російські військові били по Дніпропетровщині з важкої артилерії та «Градів», а також випустили п'ять крилатих ракет, які збила українська ППО.

Ілюстративне фото зі сторінки Валентина Резніченка

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