«Кирпич» проти хейтерів: Стас Садальський несподівано став на захист Алли Пугачової

Після повернення Алли Пугачової до росії на неї накинулися хейтери-пропутінці, які вважають, що від'їзд легендарної співачки за кордон був спробою показати несхвалення дій путінського режиму.



На щастя, сама Примадонна теж не з боягузів та як справжня «імператриця» естради спритно затикає рота всім недоброзичливцям.



При цьому її смілива позиція, схоже, знаходить підтримку у тих, хто раніше боявся висловити свою думку.



Так, днями 71-річний російський актор театру та кіно Станіслав Садальський (який виконав роль «Кирпича» у фільмі «Місце зустрічі змінити не можна»), став на захист 73-річної співачки після того, як побачив її на церемонії прощання з експрезидентом СРСР Михайлом Горбачовим.



У своєму Telegram він назвав Пугачову «видатною особистістю».



«У нашій країні слабкого правителя завжди змішують з брудом. Сильного правителя перетворюють на культ особистості. Країні ще належно оцінить „заслуги“ Горбачова. Вдячна Алла Пугачова прийшла попрощатися, я її розумію — Михайло Горбачов дав їй звання народної артистки СРСР. Одне зрозумів у своєму житті: визначні люди ніколи не бувають невдячними», — написав Садальський.



Що ж до Михалкова, то він, як нагадав артист, теж отримував від Горбачова матеріальні блага. Проте похорон президента СРСР Микита Сергійович проігнорував. На думку Садальського, лише з цього факту можна зробити певні висновки щодо особистості режисера.

Більшість читачів каналу підтримали позицію артиста.

Як ми писали, Алла Борисівна і сама може себе захистити. Про це можна судити з її недавнього інтерв'ю росЗМІ.

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