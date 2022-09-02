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«Морду набити одній людині»: Алла Пугачова розповіла, що насамперед хотіла зробити після повернення у рф

13:30 2 вересня 2022
Алла Пугачова та Максим Галкін

Алла Пугачова, яка після повномасштабного вторгнення рф до України виїхала з країни, а днями повернулася до москви, 1 вересня дала інтерв'ю місцевим ЗМІ. Співачка розповіла не лише про дітей, а й злість на одну людину, повідомляє «Стархіт».

«Багато чого хотілося б зробити. Морду набити одній людині!» — сказала 73-річна артистка, відповідаючи на запитання, що насамперед хотілося б зробити після повернення до Москви.

Розвивати цю тему Пугачова не стала і швидко перевела розмову на Лізу та Гаррі, які сьогодні пішли до третього класу.

«Всіх вітаю з новим навчальним роком. Щороку хвилюючий момент, діти з радістю відвідали школу. Уроки я не допомагаю їм робити, цьому треба привчати змалку», — зазначила Алла Борисівна.

За словами російських журналістів, злитися Примадонна може на багатьох. В'ячеслав Манучаров, Яна Поплавська, Наталія Сенчукова, Тигран Кеосаян, Тамара Сьоміна, Маргарита Симоньян — усі вони ополчилися проти Алли Борисівни, яка не підтримала війну рашистів проти України. Остання взагалі заявила, що співачка живе з Максимом Галкіним, який теж, до слова став на бік нашого народу, за контрактом. Втім, може, Алла Борисівна взагалі мала на увазі «морду» путіна?

Нагадаємо, раніше Пугачова «поспівчувала» кремлівському пропагандисту соловйову та висловилася щодо критики на свою адресу.

Фото: Instagram.com

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«Морду набити одній людині»: Алла Пугачова розповіла, що насамперед хотіла зробити після повернення у рф

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