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Світ

У Чехії карусель із людьми впала з величезної висоти: постраждали 17 людей, у тому числі діти

11:21 4 вересня 2022
Карусель

У суботу, 3 вересня, у Чехії, яка вирішила припинити видавати в'їзні візи росіянам, у місті Гавіржові сталася сумна подія: з висоти 15 метрів упала карусель із людьми. Про НП пише видання České Noviny.

Травми отримали щонайменше 17 осіб, серед яких є діти.

Зазначається, що ця конструкція була більш «екстремальною», ніж звичайні «ланцюжки»: вона височіла над центральною колоною на висоті близько 15 метрів.

Конструкцією передбачено, що зі спуску обертання закінчується, але вчора все пішло не за планом, і атракціон впав на землю, продовжуючи обертатися.

На місце прибуло п'ять бригад швидкої медичної допомоги. 14 постраждалим допомогу надала швидка, ще троє прибули до лікарні своїм ходом. Двоє людей отримали серйозні травми, але їхньому життю нічого не загрожує. В інших постраждалих — травми легкого та середнього ступеня тяжкості.

Як писали «ФАКТИ», минулого року в Китаї 16 людей постраждали на колесі, що «обертається» в парку.

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