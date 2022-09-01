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Світ

Одинадцять країн Європи припиняють видавати в'їзні візи росіянам, не чекаючи на спільне рішення ЄС, — журналіст

16:59 1 вересня 2022
Паспорт рф

Після того, як на засіданні міністрів закордонних справ країн Євросоюзу було ухвалене рішення щодо припинення дії угоди про спрощений порядок видачі віз громадянам рф, низка країн ЄС перестали видавати росіянам дозвільні документи.

Про це повідомляє журналіст Ростислав Демчук. «Польща, Словаччина, Чехія, Румунія, Нідерланди, Бельгія, Данія, Мальта, Литва, Латвія та Естонія перестають видавати візи росіянам, не чекаючи спільного рішення ЄС», — написав він на своїй сторінці у соцмережах.

До речі, ще до засідання міністрів Польща, Естонія, Латвія та Литва заявляли про готовність обмеження в'їзду або заборони видачі віз громадянам росії на національному рівні.

А Естонія з 18 серпня закрила в'їзд на свою територію громадянам росії з естонськими шенгенськими візами.

Фото Pixabay

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Одинадцять країн Європи припиняють видавати в'їзні візи росіянам, не чекаючи на спільне рішення ЄС, — журналіст

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