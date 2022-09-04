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Події

Чотири роки в'язниці та 561 тис грн моральної компенсації: на Рівненщині водій поплатиться за смерть племінниці

15:36 4 вересня 2022
Вирок суду

В Україні, де часто трапляються ДТП, Рівненський суд призначив чотири роки ув'язнення 41-річному водію за смертельну аварію, в якій загинула його 8-річна племінниця. Крім того, він має заплатити батькові дівчинки 561 тис грн моральної компенсації.

Як йдеться у вироку Рівненського райсуду, аварія сталася увечері 8 липня у селі Хотин біля Рівного. Водій автомобіля Mitsubishi ASX, їдучи зі швидкістю 110 км/с, на закругленій ділянці дороги не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Крім нього, в салоні перебувала також 38-річна дружина, 11-річна дочка та 8-річна племінниця. Внаслідок травм племінниця загинула.

У суді водій повністю визнав свою провину. Винуватець також заявив, що частково відшкодував матеріальні збитки. Батько загиблої дівчинки подав цивільний позов на відшкодування 1,1 млн грн моральної компенсації.

Як писали «ФАКТИ», раніше суд оштрафував пішохода, який потрапив під колеса BMW.

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