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Події

«Автомобільний приліт» у тачку з кавунами: у Києві машина на швидкості таранила лотки з товаром на ринку

13:00 4 вересня 2022
ДТП

В Києві, де днями п'яний водій збив велосипедиста та втік з місця ДТП, в Деснянському районі легковий автомобіль на швидкості протаранив лотки з кавунами на ринку овочів та фруктів. Аварія сталася на вулиці Електротехнічній. Про це повідомили в соціальних мережах. Обставини та причини ДТП встановлять правоохоронці.

«Автомобільний приліт у локацію з кавунами на Троєщинському ринку», — йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна помітити, що легковик зніс кілька лотків з кавунами, які були встановлені біля вантажних автомобілів із ягодами. Інформації про те, чи водій авто був у стані сп’яніння і чи постраждав хтось, не надходило.

Як писали «ФАКТИ», днями у Києві чоловік на електросамокаті протаранив велосипедиста.

Фото: Киев.INFO

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