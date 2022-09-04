HIMARS перемістяться ближче до Криму та Сходу: американський генерал пояснив важливість контрнаступу ЗСУ

Росіяни навряд чи зможуть зупинити рішучий наступ ЗСУ на Херсон. Про це заявив американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі, ветеран воєн в Іраку та Афганістані Бен Ходжес, пише Charter97.org.

«Вважаю, Український Генштаб зробив хорошу роботу в останні кілька тижнів щодо створення умов, того, що ми називаємо „операціями формування“, створенням умов для контрнаступу (на той момент, коли вони будуть готові): знищення російських логістичних ланцюжків, знищення російських штабів, знищення російських аеродромів та ліній зв'язку, знищення російської артилерії та ракет, та руйнування мостів, які могли б використовуватися росіянами для переміщення через Дніпро у Херсоні та околицях. Отже, всі ці важливі кроки було зроблено. Ми також бачили напади партизанів та сил спеціального призначення на різну інфраструктуру на окупованих територіях, включаючи, наприклад, вбивство головного колабораціоніста в Херсоні», — вважає генерал.

На його думку, «у росіян недостатньо сил для захисту власного тилу».

«Якщо ліквідувати Херсон як російський анклав, то в українців з'явиться можливість перемістити HIMARS та інші ракетні установки далі на схід набагато ближче до Криму. Отже, після цього можна уявити можливість щоденних атак на всю інфраструктуру, включаючи порт у Севастополі на Кримському півострові. Це справді дуже утруднить для росії проведення операцій із Криму. Чорноморський флот уже ховається за півостровом, а Україна не має навіть ВМФ. Це (захоплення Херсона. — Авт.) дуже ускладнить життя росіянам. І точно ви більше не побачите російських туристів на пляжах у Криму», — сказав Ходжес.

Як писали «ФАКТИ», раніше генерал Ходжес назвав умову, за якої ЗСУ зможуть відкинути окупантів до кордонів 24 лютого.

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