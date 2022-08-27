ЗСУ зможуть відкинути окупантів до кордонів 24 лютого: американський генерал назвав умову

Збройні сили України цілком можуть відкинути окупантів до кордонів, з яких вони напали на нашу країну 24 лютого 2022 року, і це може статися до кінця поточного року. Однак важливою умовою цього є підтримка нашої армії країнами Заходу. Таку думку в інтерв'ю Deutsche Welle висловив колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Бен Ходжес.

Він наголосив, що захисники України вже продемонстрували неймовірну стійкість, винахідливість та новаторство. Тепер ЗСУ необхідна більш далекобійна та точна артилерія.

«Артилерія та ракети, які можуть стріляти далі, можуть продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо. Але цього недостатньо для вирішального ефекту», — сказав американський військовий.

Він пояснив, що вже близько місяця лінія фронту не рухається саме через цю ситуацію.

Армія Росії, як зазначив Ходжес, вже перетнула пік своєї ударної потужності, «досягнула кульмінації».

«Росіяни більше нічого не можуть вдіяти. Але українцям необхідна здатність перемогти. І це те, що ми повинні для них зробити», — наголосив генерал-лейтенант.

Він додав, що тривалість війни залежатиме від того, чи зробить Захід все, що він обіцяв.

Як писали «ФАКТИ», раніше адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про новий пакет військової допомоги Україні. Рішення присвячене Дню незалежності України. Це буде найбільший пакет військової допомоги Києву за шість місяців війни. Він оцінюється майже у 3 мільярди доларів.

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