Як правильно обрати автокрісло для малюка: пояснює дитячий ортопед Віктор Кірейко

За даними Центру контролю та профілактики захворювань, автомобільні аварії є основною причиною смерті дітей у США. А троє з чотирьох дітей зазнають ризику травм через неправильне використання автомобільних крісел. Як правильно обрати та використовувати автомобільне крісло (за його відсутність в Україні будуть штрафувати), щоб не повторювати у нас американський гіркий досвід, розповів дитячий ортопед Віктор Кірейко:

— Існує 4 основні види дитячих автокрісел: автокрісло для встановлення обличчям назад, автокрісло для встановлення обличчям вперед, крісло-бустер, комбіновані автокрісла з можливістю трансформації з одного типу в інший. Тип необхідного вам автокрісла залежить від зросту та ваги вашої дитини, а також від оснащення вашого автомобіля. Перш ніж вибрати автокрісло, обов'язково зверніться до посібника з експлуатації вашого автомобіля, щоб отримати корисну інформацію про функції та специфіку його захисного обладнання.

— Коли і яке саме автокрісло потрібне дитині?

— Є важливі етапи розташування дитини в машині. Дитяче автокрісло обличчям назад: до 2 років, дитяче автокрісло вперед: від 2 до 4 років, крісло-бустер: 4 до 8 років, ремені безпеки: якщо вони правильно розміщуються на дитині. Не переходьте на наступний рівень використання автокрісла надто рано (наприклад, з крісла, оберненого назад, на крісло, обернене вперед). Дотримуйтесь кожного етапу, поки ваша дитина не переросте обмеження щодо зросту та ваги, вказані виробником автокрісла.

— А як кріпити його правильно в авто?

— Немає даних про те що будь-яка система кріплень краще або гірше захищає дитину. Системи кріплення LATCH переважно використовується в Америці, ISOFIX — у Європі. Авто, що випущені після 1 вересня 2002 в Америці та після 2011 року у Європі, зобов’язані мати систему кріплення LATCH або ISOFIX відповідно. Але вони не обов’язкові у тих автомобілях, що зараз у використанні, тому що, зазвичай, будь-яке сучасне крісло можна зафіксувати стандартним ременем безпеки. Але слід пам’ятати, що при такому варіанті фіксації збільшується ризик неправильного його встановлення, а це впливає на безпеку.

Також слід пам’ятати що деякі сучасні дитячі крісла модифіковані для встановлення в авто конкретної марки або навіть моделі, та можуть не мати можливість фіксації стандартним ременем безпеки. Тому слід до того, як ви підете у магазин, прочитати не тільки інструкцію до вашого автомобіля, а й інструкцію до попередньо обраних вами моделей автокрісла. А у магазині слід обов’язково уточнити у консультанта особливості щодо способу його фіксації в авто.

— Що треба зробити перед покупкою автокрісла перш за все?

— Уважно прочитати інструкцію до вашого автомобіля. Пам'ятайте, що жодне сертифіковане автокрісло не є «найкращим» чи «найбезпечнішим». Найкраще крісло те, що відповідає параметрам вашої дитини; правильно встановлене; добре вписується у ваш автомобіль; правильно використовується щоразу, коли дитина їде в авто. Не вирішуйте лише за ціною. Вища ціна не означає, вищу безпеку або простоту у використанні.

— Як щодо вживаного автокрісла?

— Виробники автокрісел рекомендують «одне крісло — одна дитина». В ідеалі бажано не купувати та не використовувати вживане дитяче автокрісло. Також бажано не передавати крісло від старшої вашої дитини до меншої. Покриття, наповнювач, та інші матеріали поступово руйнуються під час щоденного використання, що може знизити ефективність його захисту. Також, купуючи вживане автокрісло, ви не можете бути впевнені, чи не було воно в аварії. Як і будь-який високотехнологічний продукт, новіші моделі зазвичай містять новіші розробки, у тому числі й у галузі безпеки. Тому, якщо це фінансово можливо, кожній дитині слід щоразу надавати максимальну безпеку, купуючи нове автокрісло.

— Коли дитина може їхати без автокрісла?

— Дитина має бути в автокріслі завжди… Але життя непередбачуване, може статися будь-що. Перевезення дитини в авто без автокрісла можливе, якщо виконуються всі наступні умови. Поїздка непредбачувана, вкрай необхідна, її відтермінування може значно вплинути на життя та здоров’я дитини. Поїздка не буде тривати довго. Довгі поїздки без належного автокрісла значно збільшують ризик аварії та, відповідно, серйозної травми під час неї.

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