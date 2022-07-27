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Здоров'я та медицина

«Автокрісла не є правильним місцем для тривалого сну малюків до року»: як підготуватись до далекої дороги з немовлям

20:30 27 липня 2022
Автокрісло для дітей

Куди б ви з малечею не прямували: в евакуацію до безпечних місць, до друзів чи родичів, вам стануть у нагоді поради, як підготуватися до поїздки з дітьми, особливо з дуже маленькими.

Подорожами з маленькими дітьми зараз нікого не здивуєш. І все ж страхів у батьків, особливо тих, хто їде з дитиною вперше у далеку дорогу, залишається достатньо. Що потрібно знати, аби все минуло максимально комфортно для вашої малечі, розповів дитячий ортопед-травматолог Віктор Кірейко.

«Якщо ви плануєте поїхати в довгу поїздку, важливо переконатися, що автомобільне крісло дитини правильно встановлено. Воно має бути повернуто назад і встановлено під правильним кутом. Дотримання інструкцій виробника щодо кута установки допомагає запобігти опусканню голови дитини в сидіння в положенні «підборіддя до грудей», що блокує дихальні шляхи. Крім того, переконайтеся, що система п’ятиточкових ременів правильно відрегульована та щільно притиснута до вашої дитини під час їзди в автомобілі.

Перш ніж вирушати в дорогу продумайте та дізнайтеся, де знаходяться заправні станції, місця для можливої короткої зупинки, готелі з можливістю проживання з дітьми якщо вам знадобиться більш тривалий відпочинок у дорозі, магазини та аптеки на вашому шляху. Якщо ви не впевнені що у кінцевій точці вашої поїздки є дитяче ліжечко, візьміть з собою люльку або переносний ігровий майданчик, де ваша дитина може безпечно поспати, коли ви прибудете на місце".

За словами лікаря, краще, щоб з дитиною на задньому сидінні їхав відповідальний дорослий, або старша дитина.

«Так легше дбати про потреби немовляти під час поїздки. Це дозволяє годувати дитину у звичний для неї час (якщо годуєте з пляшечки), гратись з нею, співати, читати або навіть робити масаж, вчасно змінювати підгузки, стежити за самопочуттям і такими проблемами, як автомобільна хвороба, і знати, коли зупинитися, щоб змінити підгузок. Це може допомогти вашій дитині краще дотримуватися режиму, краще себе почувати, уникнути плачу, та зробить подорож більш спокійною та прогнозованою.

Якщо дорослий їде з дитиною один у авто тоді слід використовувати дзеркало для спостереження за дитиною. У доступності треба мати речі першої необхідності.

Гігієнічні засоби: запасні підгузки, серветки, крем або емолент, килимок для сповивання, запасний одяг, пакети для сміття, дезінфектор для рук.

Харчування для немовляти: суміш або грудне молоко, що зберігаються на льоду або в сумці-холодильнику, «слинявчик».

Засоби заспокоєння дитини: пустушки, улюблена іграшка, книги та пристрій для відтворення музики та відео; термометр.

Їжа та вода для дорослих також мають бути в наявності".

Під час подорожі у автомобілі дитина може заснути прямо в автокріслі.

«І це нормально. Під час руху малюки можуть спати в правильно встановленому автокріслі, адже вони розроблені не тільки для захисту дитини при аварії, але також перевірені, щоб утримувати дітей у безпечному положенні для сну, якщо вони задрімали. Тим не менш, автокрісла не є правильним місцем для тривалого сну малюків до 1 року. Як тільки з’являється можливість, треба перемістити малу дитину на підходящу поверхню для сну (відносно тверда, пласка, горизонтальна поверхня. Для вас і вашої дитини важливо кожні кілька годин виходити з машини і потягуватися, щоб уникнути неспокою.

Ніколи не намагайтеся годувати грудьми в автомобілі, що рухається!".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що попри війну, для жінки в будь-яких умовах важливо добре виглядати, і це бажання оточуючі не повинні засуджувати.

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