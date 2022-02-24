Коли кількість штрафних балів сягне 12, у водія вилучать права: які покарання за порушення ПДР готують для автовласників

Наразі на розгляді у Верховній Раді знаходиться законопроєкт, яким пропонується вдосконалити систему покарань водіїв за порушення Правил дорожнього руху , ввівши принцип контролю за систематичне їх ігнорування — щось на кшталт проставляння дірок у талоні порушень, що застосовувалося в радянські часи. У сучасній інтерпретації дірки планують замінити нарахуванням певної кількості штрафних балів на додачу до грошових стягнень. При систематичних порушеннях бали будуть плюсуватися, а при перевищенні встановленого ліміту штрафних балів водіїв будуть позбавляти права керування.

Водіїв-початківців позбавлятимуть прав вже при нарахуванні 8 штрафних балів

Законопроєкт № 6502, в якому йдеться про нарахування штрафних балів, перебуває в профільному комітеті Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

Нагадаємо, що спроба впровадження штрафних балів у законодавство України вже здійснювалася у 2015 році. Однак вона так і не запрацювала, тому що запропонований принцип був досить суперечливий. Його суть полягала в наступному: на початок календарного року водіям надавалася певна кількість штрафних балів, які мали поступово анульо­вуватися при скоєнні порушень Правил дорожнього руху (ПДР). І тільки коли їх запас вичерпувався, водіям загрожували реальні грошові стягнення. Таким чином водіям пропонувалася своєрідна індульгенція на повну безкарність за певну кількість ігнорувань дорожніх правил. Все це стосувалося лише порушень, задокументованих системою автоматичної фіксації ПДР. Такий підхід до покарання водіїв так і не запровадили, а згодом і саму систему штрафних балів виключили з Кодексу про адміністративні правопорушення.

Запропонований нині принцип зовсім інший — він полягає у нарахуванні штрафних балів одночасно з грошовими стягненнями та поступовому накопиченні балів до встановленої критичної межі, після якої систематичний порушник позбавляється права керування. Як зазначають автори цієї ініціативи, головна мета — усвідомлення водієм своєї відповідальності за кожне порушення правил, систематичне недотримання яких матиме більш серйозні наслідки, ніж одноразовий грошовий штраф.

Так що ж конкретно передбачає вищезгаданий законопроєкт? Документ встановлює чіткий перелік правопорушень, за які водієві будуть зараховуватися штрафні бали (дивіться таблицю). Як зазначається в пояснювальній записці, їхня кількість залежить від рівня суспільної небезпеки самих порушень і становить від 1 до 5 балів за кожне ігнорування ПДР. Наприклад:

за непристібнутий ремінь безпеки або перевезення дітей без спеціального автокрісла нараховується 1 штрафний бал;

за проїзд на заборонний сигнал світлофора — 2 бали;

за рух або зупинку на смузі для громадського транспорту — 3 бали;

за створення аварійної ситуації — 5 балів.

В цілому штрафними балами «покрита» більшість чинних порушень ПДР. Максимальна їхня кількість, яка може бути нарахована водієві протягом одного року, — 12. Але для початківців зі стажем до 12 місяців — лише 8 балів. Інформація про кількість балів вноситься до Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, а також відображається на Єдиному державному веб-порталі електронних послуг. Нараховані за кожне правопорушення бали через 365 днів з дня їх нарахування переносяться у поточний рік, а не «згорають».

По досягненні вказаних критичних меж балів співробітник патрульної поліції приймає рішення про тимчасове зупинення дії посвідчення водія. У разі незгоди водія з прийнятим рішенням його можливо оскаржити в суді. При цьому, як передбачає законопроєкт, факт оскарження рішення не зупиняє його виконання. До рішення суду водій все одно не матиме права керувати автівкою.

Водій, дію посвідчення якого було тимчасово припинено, матиме змогу відновити свої права тільки за повторного проходження повного курсу навчання в автошколі та успішного складання теоретичного і практичного іспитів в сервісному центрі МВС. Після поновлення дії посвідчення водія всі штрафні бали, які були попередньо нараховані, анулюються.

Запропонований принцип нарахування балів несе в собі значні корупційні ризики

Схожі системи накопичення штрафних балів за порушення Правил дорожнього руху десятиліттями існують у багатьох розвинених країнах, у том числі в США, Канаді, Великій Британії, Франції, Італії, Німеччині тощо, та довели свою ефективність.

«Наприклад, досвід Іспанії показав, що за 6,5 року існування системи штрафних балів смертність на її дорогах скоротилася у 2,5 рази. Лише 3 відсотка тих, хто отримував бали, дійшли до їхнього ліміту. Це свідчить про те, що система ефективна. В Україні щороку на дорогах гине близько 3 500 людей, настав час кардинально змінити цю страшну статистику», — розповів один з авторів законопроєкту № 6502 нардеп Павло Фролов. На його думку, штрафні бали будуть слугувати своєрідною профілактикою порушень ПДР. Мається на увазі, що водії, які наберуть певну кількість балів, надалі намагатимуться їздити акуратніше.

Варто зазначити, що в наших реаліях запропонована система штрафних балів окрім підвищення дисциплінованості вітчизняних водіїв може нести ще й негативні наслідки. Адже у відповідності із законопроєктом бали будуть нараховуватися виключно за ті порушення, які не були зафіксовані в автоматичному режимі, а лише при оформленні правопорушення патрульними поліцейськими на місті його скоєння. А це вже значні корупційні ризики. Чимало водіїв віддадуть перевагу хабарю патрульному, аби він не нараховував їм штрафні бали. І цілком логічно, що особливо високими будуть ставки, коли кількість балів у водія наближатиметься до критичної межі.

Головне науково-експертне управління (ГНЕУ) Верховної Ради також має зауваження до запропонованого документу. Зокрема, парламентські юристи зазначають, що необґрунтованим вбачається підхід, при якому штрафні бали не будуть нараховуватися при порушеннях, задокументованих системою автофіксації. Оскільки саме нею наразі у переважній більшості випадків фіксуються перевищення встановленої швидкості руху. А вони, згідно зі статистичними даними, посідають в Україні друге місце серед основних причин ДТП на автодорогах.

Також парламентські юристи звернули увагу на те, що нарахування штрафних балів зможуть уникати особи, які переїжджають в Україну на постійне місце проживання. Адже згідно з діючим законодавством їхні закордонні права дійсні в нашій країні ще 60 днів. Отже протягом цих днів такі водії у разі порушення ПДР також повинні отримувати штрафні бали.

Отож, як бачимо, законопроєкт № 6502 потребує доопрацювання, яке повинні зробити його автори перед винесенням в Верховну Раду на перше читання.

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