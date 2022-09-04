Починайте готуватися негайно: як не замерзнути у будинку або квартирі взимку

Українців вже неодноразово попередили про те, що майбутній опалювальний сезон буде найважчим за всю історію незалежності. Влада намагається прорахувати можливі варіанти, щоб не виникли катастрофічні ситуації, і радить людям заздалегідь потурбуватися про додатковий теплий одяг та обігрівачі.



Що кожна людина може і має зробити, щоб не мерзнути взимку, журналісти «24 каналу» розпитали експертів.



Перше та найважливіше у багатоквартирному будинку, зазначає аналітик «Центру розвитку міст» Юрій Щедрін, — це комунікація. У багатоквартирному будинку має бути відповідальний, хто мав би контакти мешканців усіх квартир. Наразі багато порожніх квартир, до них немає доступу. У разі надзвичайної ситуації має бути доступ до всіх квартир.



У будинку має бути людина, яка знає, де є дренажі, і в разі потреби могла б злити теплоносій з опалювальної системи. Якщо станеться аварія, а теплоносій з системи не злити, то це загрожуватиме паралічем комунікацій.



По-друге, кожен житель повинен знати організацію, що обслуговує його: що вона робить, як працює, чи є в неї фахівці, які в разі потреби зможуть зробити поточний ремонт.



Наступний момент — обігрівачі, які багато хто вже придбав на випадок проблем з опаленням. Але треба пам'ятати, що у більшості старих будинків електромережа зношена і не розрахована на велике навантаження. Тому мешканцям багатоквартирних будинків слід особисто перевірити стан електромережі у будинку та власній квартирі, щоб убезпечитися у майбутньому від короткого замикання та пожежі внаслідок перевантаження електромережі. Крім того, потрібно мати контакти та бути на зв'язку з електриком, який міг у разі потреби усунути неполадки.



Також необхідно перевірити стан труб, якими поставляється енергоносій. По можливості труби слід утеплити, щоб зменшити тепловтрати на 10 — 15%. Економію відчує кожна квартира вже цього сезону.



Обов'язково потрібно утеплити під'їзд та місця загального користування у будинку. Це можна зробити власноруч за мінімальні кошти.



Якщо у будинках є індивідуальні теплопункти, їх слід додатково налаштувати, тому що більшість з них не налаштовані. Для цього потрібно найняти спеціалістів. Надалі це заощадить до 30% теплової енергії, впевнений Юрій Щедрін.



Для індивідуального житлового сектора ситуація з опаленням трохи простіша. У приватних будинках є можливість диверсифікації видів палива для обігріву приміщень шляхом використання газових та твердопаливних котлів. Останні можуть працювати на вугіллі, дровах, палетах, лушпинні і т.д.



Універсальної рекомендації для всіх приватних домогосподарств щодо вибору палива немає. Диверсифікація видів палива має бути розумною, з прив'язкою до місцевих видів ресурсу.



Якщо не буде певного виду палива або його буде недостатньо, заміна старого газового котла більш сучасним може дати до 15 — 20% економії палива. Коли не вистачає газу, це може частково вирішити ситуацію.



Ексклюзивний матеріал «Найважчий опалювальний сезон 2022−2023: якою буде температура у квартирах та як планують рятуватися від морозів у містах» читайте на сайті «ФАКТІВ».

319

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram